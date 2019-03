von Andreas Trenkle.

Linach (ate) Märchen war bei der Fasnet in Linach angesagt. Und viele Vorträge und Vorführungen widmeten sich diesem Thema. Dem Regen zum Opfer fiel der Umzug. So trafen sich die Narren gleich im Gemeindehaus. Hier boten die Kinder ein tolles Programm.

Vom Band vorgelesen spielten die Kleinsten den Wolf und die sieben Geißlein vor. Fabian und Luis Straub traten als Max und Moritz auf beim Streich mit Lehrer Lämpel. Den Hip-Hop „Keine Märchen“ sangen Ida, Ilja und Inga Ploetz. Viele waren sich sicher: Sie standen dem Original der Gruppe Deine Freunde in nichts nach. Gleich zwei Garden hatten die Linacher Nachwuchstänzer parat. So die Kindergarde und die Jugendgarde. Die Tänze studierten Anna Klausmann und Alina Ruf ein.

Das Gemeindehaus war den ganzen Tag und Abend voll besetzt und es herrschte eine tolle fastnächtliche Stimmung im kleinsten Furtwanger Ortsteil. Für musikalische Stimmung sorgte das Stausee-Echo. Durch das Programm führte nach der Eröffnung durch die Linacher Guggenmusik als Schneewittchen Roswitha Straub mit ihren anfänglich vier Zwergen (Barbara Dotter, Patricia Braun, Daniela und Stefanie Straub). Weitere kamen hinzu, die wegen ihrer Missgeschicke so zu Zwergen gemacht wurden. Uli Straub hatte seiner Schwester Öl im Automotor nachgefüllt, aber vergessen, den Deckel drauf zu machen. So lief der Motor danach natürlich nicht mehr rund.

Ortsvorsteher Arno Ruf kümmerte sich um die Reinigung der Linacher Kapelle. Doch hatte er das Reinigungsmittel vergessen. Andreas Trenkle hatte an einem Tag gleich drei Veranstaltungen. Bei der ersten nichts gegessen und bei der zweiten sich abgemeldet. Doch dummerweise zu der dritten zu spät gekommen, so dass es an dem Tag nichts mehr zu essen gab.

Die Jugend-Stausee-Garde zeigt bei der Fasnet in Linach ihr Können. Einstudiert hatten den Tanz Alina Ruf (hinten links) und Anna Klausmann (hinten rechts). | Bild: Andreas Trenkle

Als „letzter Fasnetausrufer“ aus Vöhrenbach kam Rüdiger Hirt. In der Erzählform des Erlkönigs berichtete er von seiner Wanderung nach Linach. Das Märchen vom Aschenputtel zeigte eine Linacher Gruppe in Ansage von Simone Ruf hinter einem Vorhang versteckt immer wieder auftauchend.

Die Stausee-Garde zeigte ihren Gardetanz sowie einen Showtanz um den Schneemann. Stefan Dorer erläuterte als Arzt Dr. Weiß die Nebenwirkungen von „Pillelie und Zäpfelie“. Andreas und Katrin Trenkle berichten als Märchenerzähler. Sie wollten das Linacher Gülle-Kunstwerk bei „Kunst im Rathaus“ ausstellen.

Ein Frosch (Armin Dorer) und eine Fee (Klaus Dorer) sangen Lieder über Missgeschicke. So über einen Skifahrer, der in den Alpen beim Skiausflug nicht mehr zur Talstation zurückkam -die Lifte waren abgestellt – und ein Zimmer nehmen musste.