von ate

Beim Vorspielnachmittag in Linach zeigte die Jugend des Harmonikavereins ihr Können. Mit dabei waren die Auszubildenden, das Jugendorchester und die Rhythmikgruppe.

Munterer Empfang für den Nikolaus

Die Aufführungen begutachtete der Nikolaus. Dieser wurde gleich zu Beginn mit einem „Lasst und froh und munter sein“ empfangen. Beim Einzelvorspiel waren zuerst die Melodicaspieler von Sylvia Eschle aus Neukirch an der Reihe. Dies sind Janne und Leonie Steidler. In Linach werden Maximiliane Dorer und Luis Straub von Ulrike Löhle an der Melodica ausgebildet.

Akkordeonstücke auswendig vorgetragen

Am Akkordeon werden Marcel Kaltenbach, Theresia Dotter, Eva Löhle sowie Jule und Linus Dorer von Oliver Albrecht ausgebildet. Simon Dorer trug seine drei Akkordeonstücke sogar auswendig vor, wofür er vom Nikolaus ein großes Lob erhielt.

Linach Die Wälderbuebe begeistern mit Harmonika-Musik der Sonderklasse Das könnte Sie auch interessieren

Das Jugendorchester unter der Leitung von Oliver Albrecht trat mit „I got Rhythm“ und „Lalabe Rock“ auf. Drei Singspiele hatte die Rhythmikgruppe von Roswitha Straub parat. Die Mütter sangen und die Kinder tanzten. Begleitet wurden diese von den Musikern Katrin Hättich an der Querflöte, Barbara Dotter an der Gitarre und Gerhard Dotter am Kontrabass, zuerst „Annabella Wirbelwind.“ Hierzu sangen Eva Löhle und Jule Dorer. Bei „1, 2, 3, 4 Beine“ sangen Pia Löhle und Linus Dorer. Ebenso wirkten die Kinder mit Schlaginstrumenten mit.

Herbergssuche und Geburt Jesu

Abschließend folgte die Weihnachtsgeschichte – zunächst die Herbergsgeschichte, dann die Engel mit den Hirten auf dem Feld und die Geburt Jesu mit dem Lied „Hosiana“. Organisiert hatte den Vorspielnachmittag die Jugendleiterin Andrea Dorer.