von Brigitte Frank-Gauckler

Musikalische Rhythmus- und Wortkünstler – das Glas-, Blas-, Sing-Quartett heizte in der Kulturfabrik ordentlich ein und bescherte dem Publikum einen unvergesslichen Abend. Es bot Liedgut auf Leergut auf hohem Niveau. Angefangen haben sie als Straßenmusiker, mit ihrem Programm „Flaschmob“ zeigen sie mittlerweile ausgereiftes Können.

Wasserspender-Bassdrum

Die Bühne gleicht einer Leergut-Annahmestelle oder einem OP-Saal im Krankenhaus. Was die Band alles für Instrumente mitbringt, Flaschen halt: kleine und große, dicke und dünne, aus Glas, aus Plastik, farbig oder durchsichtig. Dabei spielen Form, Größe und Füllung eine große Rolle. Sie schütteln und klopfen, pusten und ploppen, es scheppert, ist richtig laut, aber auch richtig musikalisch. In ihren Instrumenten, von anderen Flaschen genannt, sind schöne Melodien drin. Bei einem russischen Volkslied wird gleich zu Beginn geploppt, das geht auch zu zweit und zu viert. Der Rhythmus stimmt schon mal, auch dank des Steh-Schlagzeugers an der Wasserspender-Bassdrum.

Von Rock bis Rumba

Sie haben alle Musikgenres drauf, ob Blues, Rumba, Rock oder Schlager. Und sie haben die Formel für ultimative Gute-Laune-Hits intus, die Flaschen sind bestens gestimmt, die notwendigen Flüssigkeiten dazu optimal eingeschenkt oder eben ausgekippt. Doch auch leere Flaschen, zwei Kronkorken, Getränkekisten oder die Wasser-Sprühflasche eignen sich bestens zum Musik machen. Eine Reihe kleiner Fläschchen klingt wie die Panflöte, für die Sprechtrompete ist in einer Plastikflasche ein Kazoo eingebaut, und erstmals zu sehen und zu hören ist die Saiten-E-Flasche mit Verstärker. Ergänzt wird die Show mit Satzgesang und unterhaltsamer Performance, dank ihres Sängers mit einer klaren unaufgeregten Stimme werden Liedtexte adaptiert oder ganz neu interpretiert.

Jägermeister-Xylophon

Bei ihrer Hochmusikalität sind sie unterhaltsam und selbstironisch und texten deutsche Schlager gerne einmal um. Zwei Zuschauer gewinnen beim Musik-Memory Preise. Als dann Mozarts „Rondo alla turca“ auf dem horizontalen Jägermeister-Xylophon erklingt, erkennt das johlende und stampfende Publikum, welche Präzision und welch kongeniales Zusammenspiel mit dieser Flaschen-Musik möglich ist, musikalische Grenzen werden scheinbar mühelos überwunden. Sehr unterhaltsam und einfallsreich gestalten sie ihr Programm, auch geht es durch Anekdoten und Sprüche der Jungs recht witzig zu.

Publikum hin und weg

Das Furtwanger Publikum war hin und weg, sang mit, forderte Zugaben und der Veranstalter ließ sich dazu bewegen, einen weiteren Auftritt der sympathischen Musikchaoten anzudeuten.

Umbau in Kulturfabrik

Jacques Barthillat gab auch bekannt, dass die Kulturfabrik bis zur nächsten Veranstaltung am 12. April umgebaut werde.