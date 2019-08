von Jürgen Liebau

Wer beim Bauen in den Genuss der Familienförderung kommen möchte, muss sich sputen. Denn die Frist läuft zum Jahresende ab. Wir berichtet hat der Furtwanger Gemeinderat am 9. April beschlossen, die Familienförderung in den städtischen Neu- beziehungsweise Erweiterungsgebieten zum Ende dieses Jahres abzuschaffen. Konkret betroffen sind die Grundstücke in den Baugebieten Oberer Bühl im Stadtbezirk Furtwangen, die Erweiterung Reibschenberg im Ortsteil Rohbach und Altes Spielplatzgelände im Ortsteil Neukirch.

Geänderte Bedingungen

Nicht zuletzt durch die Einführung des Baukindergeldes der KfW-Bankengruppe habe sich die Förderung von bauwilligen Familien grundlegend geändert, argumentierte die Stadtverwaltung damals im Gemeinderat. Zudem schaffe die andauernde Niedrigzinsphase weitere Anreize für Neubauvorhaben. Deswegen hat der Gemeinderat beschlossen, die Familienkomponente in Höhe von 3000 Euro pro unterhaltsberechtigtem Kind abzuschaffen.

Übergangsfrist möglich

Allerdings gibt es noch eine Übergangsfrist für Kaufinteressenten. So wird der Familienbonus bei Kaufverträgen für Wohnbaugrundstücke, die bis zum 31. Dezember 2019 abgeschlossen werden, noch entsprechend gewährt. Bei den Kaufverträgen, welche ab dem 1. Januar 2020 abgeschlossen werden, erfolgt demzufolge keine städtische Familienförderung mehr.

Wer mehr über die Details und Antragsverfahren wissen will, für den steht Johannes Laule von der Stadtverwaltung Furtwanger unter Telefon (07723) 93 91 70 zur Verfügung.