Der Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU) beriet in einer Vorstandssitzung über Neuerungen und anstehende Termine. Dabei erschien die von Christine Dorer ins Gespräch gebrachte Leistungsschau zum Frühjahr 2020 allen Anwesenden doch zu kurz terminiert, so dass man eher das Jahr 2021 ins Auge fasste. Zunächst müssten einmal die größeren Unternehmen ins Boot geholt werden. Nach einigen Überlegungen erklärte sich Schriftführer Jürgen Reis bereit, einen Brief an die Unternehmen zu entwickeln und ihn dem Vorstand zur Diskussion weiterzugeben.

Verkaufsoffener Sonntag

Zum verkaufsoffenen Sonntag im Oktober informierte Reinhard Becherer über den Stand der Vorbereitungen. Ein Thema dabei war die Kinderbetreuung. Darauf wurde auch Vorsitzender Florian Klausmann schon mehrfach angesprochen. Nach einigen Überlegungen über die Sicherheit entschied sich der Verein für die Hüpfburg, Hans Buschbacher entlastet hier den VdU und sponsert den Betrag hierfür. Am verkaufsoffenen Sonntag am 20. Oktober findet auch die offizielle Eröffnung des Rollhauses statt.

Aufgegriffen wurde in der Sitzung die Anfrage auf einen VdU-Zuschuss für einen Stromverteiler. Michael Schlageter von der Stadtverwaltung solle noch einmal ein konkretes Angebot von der EGT einholen. Dann sollte kurzfristig darüber beraten werden, hieß es in der VdU-Sitzung.

Geändert hat sich der Name des bisherigen Kilwi- und Kunsthandwerkermarktes in Oldtimer Open Air und Food Trucks mit verkaufsoffenem Sonntag. Martin Kaiser wird mit seinem neu gegründeten Martimboo Eventcatering erstmalig mit dabei sein und als Sternekoch allerdings gehobene Küche anbieten.

20 Mitstreiter in einem Geschäft

Ramona Schwenk stellte ihren Kreativ-Shop in Schramberg vor. Bei diesem Shop-in-Shop-Projekt mit 20 anderen Mitstreitern werde allerlei kreativ Selbsthergestelltes gemeinsam in einem Geschäft verkauft. Vielleicht auch etwas, das beispielhaft für Furtwangen sein könnte.

Eine Diskussion gab es über mögliche Kooperationen der verschiedenen Gruppen des Unternehmervereins. Rainer Lübbers schlug vor, einmal spontan Taten folgen zu lassen, worauf auch gleich einige konstruktive Vorschläge auf dem Tisch kamen. So wurde festgelegt, dass sich sechs Interessierte aus dieser Versammlung kurzfristig treffen und Vorschläge in Richtung möglicher Workshops und beispielsweise gegenseitige Bewerbung im eigenen Geschäft ausarbeiten.

Bonusaktion für Feuerwehr im Gespräch

Ein weiteres Thema war eine Bonusaktion für die Feuerwehr, eventuell auch das Rote Kreuz. Ebenso regte Vorsitzender Klausmann an, über den ständigen Verlust von Bäumen in der Stadt nachzudenken, beziehungsweise Widerstand aufzubauen.

Diese Themen und auch das Thema E-Bike möchte er in der nächsten Sitzung am 14. November behandeln.