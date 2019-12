von Hartmut Ketterer

Das Optimieren der Arbeitsabläufe und die Anforderung, komplexere Teile herstellen zu können, sind Aufgabenbereiche, die den Tagesablauf bei Walor in Vöhrenbach bestimmen. Mit einem entsprechenden Maschinenpark kann ein Großteil dieser Agenda bestritten werden. Doch ganz wichtig, so der Geschäftsführer Arnaud Louise-Alexandrine bei der Jubilarfeier bei Walor, sind die Arbeiter, die daran beteiligt sind.

Mitarbeiter sind wertvoll

Nur im Team und mit dem Erfahrungsschatz langjähriger Mitarbeiter ließen sich die Forderungen des Marktes erfolgreich bewältigen. Die mengenmäßig passende Werkzeugstellung, mit der in eigener Regie des Automobilzulieferers zum richtigen Zeitpunkt produziert werde, sei dabei nur eine von vielen Arbeitsgängen, die ständig abzuarbeiten seien. Neue Produkte mit reizvollen Schwierigkeitsgraden, verbunden mit Problemlösungen aller, unterstrichen, wie wertvoll langjährige Mitarbeiter seien, so der Geschäftsführer. Dies diene auch der Standortsicherung. Erfreut erwähnte Geschäftsführer Louise-Alexandrine, dass in diesem Jahr etwa drei Millionen Euro in das Vöhrenbacher Werk investiert werden konnten. Eine Halbwarmpresse machte dabei den Löwenanteil aus.

2019 war nicht ganz einfach

Im Rückblick sieht Louise-Alexandrine ein nicht ganz einfaches Geschäftsjahr für die 230 Mitarbeiter. Trotzdem blickt man leicht optimistisch ins neue Jahr, zumal noch kein Rückgang aus der Automobilbranche zu verzeichnen sei. Dies verwundert kaum, denn die von Walor gefertigten Teile werden sowohl bei Autos mit Verbrennungsmotoren wie auch bei Fahrzeugen der E-Mobilität benötigt. Mit dem Appell, sich weiterhin engagiert einzubringen, ging der Geschäftsführer zur Jubilarehrung über. Die Spitze nahm hier Dietmar Beyer ein, der seit vier Jahrzehnten in der Betriebsmittelkonstruktion seinen Arbeitsplatz hat. Auf ebenfalls 40 Jahre konnte Manfred Mantel aus der Abteilung Logistik zurückblicken.

Urkunden und Dankesworte

Für jeweils 25 Jahre zeichnete der Geschäftsführer Ulrike Maier vom Qualitätsmanagement, Christian Murzko vom Werkzeugbau und Alexander Pletnev aus der Abteilung Glüherei/Bonderei aus. Ebenfalls jeweils 25 Jahre Revue passieren lassen konnten Henrik Dezman, Dusko Dosenovic, Jovica Durdevic, Bilgin Irmak und Jürgen Feiss. Alle gehören dem Produktionbereich Presserei an. Zum Rahmen der Ehrung gehörte auch, dass sich alle über eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer, sowie ein Geldpräsent freuen durften. Abschließend gab es Gratulations- und Dankesworte von Geschäftsführer Markus Hummel, der als Leiter Vertrieb-Technik im Unternehmen verantwortlich zeichnet.