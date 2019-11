Im November laden die verschiedenen Kirchengemeinden zu St.-Martins-Umzügen ein. Am Freitag, 8. November, startet die Kirchengemeinde St. Johann Hammereisenbach den Reigen der Umzüge. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in der Kirche in Urach zur Martinsfeier, anschließend ist Martinsumzug an der Alten Straße entlang. Zum Abschluss bietet der Elternbeirat Würste, Punsch und Glühwein an.

Am Sonntag, 10. November, gestaltet der Kindergarten Neukirch ab 17.30 Uhr einen Wortgottesdienst in der St.-Andreas-Kirche, anschließend ist Umzug mit Mantelteilung auf dem Schulhof. Jedes Kind erhält eine Martinsgans und einen Apfel. Für Würstchen, Kuchen, Glühwein und Punsch ist gesorgt.

In St. Cyriak in Furtwangen findet am Montag, 11. November, ab 17.30 Uhr die Martinsfeier in der Kirche statt, danach zieht der Martinsumzug zum Marktplatz. Dort wird die Geschichte von St. Martin nachgespielt, anschließend bewirtet der Elternbeirat.

In St. Johann Rohrbach findet am Montag, 11. November, um 17.30 Uhr die Martinsfeier in der Kirche statt, danach startet der Martinsumzug. Die Krabbelgruppe lädt anschließend zum Punsch ein.

Am Montag, 11. November, lädt die Kirchengemeinde St. Martin Vöhrenbach ab 18 Uhr zum Wortgottesdienst, gestaltet vom Kindergarten, in die Kirche ein. Danach beginnt der Martinsumzug mit Mantelteilung auf dem Pausenhof der Grundschule. Dort bewirtet der Elternbeirat des Kindergartens mit Würstchen und Getränken. Bei schlechter Witterung findet die Bewirtung im Pfarrzentrum statt.

In Gütenbach ist am Dienstag, 12. November, Treffpunkt um 17.45 Uhr vor der Kirche zum Martinsumzug und anschließendem Wortgottesdienst in der Kirche. Danach gibt es vor der Kirche einen Getränke- und Essensverkauf, organisiert vom Elternbeirat.

In St. Nikolaus Schönenbach beginnt die Martinsfeier am Dienstag, 12. November, um 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz. Bei schlechtem Wetter wird in die Kirche ausgewichen. Nach dem Martinsumzug mit Mantelteilung auf dem Hof des Kindergartens bietet der Elternbeirat Martinsgänse und Punsch an.