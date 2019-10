von Stefan Heimpel

Laternen und Fackeln unterwegs im Kampf gegen Kinderlähmung: 220 Kinder und fast ebenso viele Erwachsene hatten sich zu der Aktion von Rotary angemeldet.

Rotary-Präsidentin Kühne begeistert

Lioba Kühne als Präsidentin von Rotary Furtwangen-Triberg freute sich über die große Resonanz. „Damit hätte ich niemals gerechnet.“ Sie dankte allen Mitwirkenden und Organisatoren, ganz besonders auch ihrer Familie. Sie betonte die Notwendigkeit derartiger Aktionen im Kampf gegen die Kinderlähmung weltweit. Begeistert war sie von der breiten Unterstützung durch die Schulen und Kindergärten.

Laternenzug mit vielen Kindern

Dann setzte sich der Laternenzug in Bewegung. Durch den Stadtgarten gingen die vielen Kinder, zum Teil begleitet von ihren Eltern, zum Busbahnhof, von dort weiter zur Evangelischen Kirche und zum Rathaus, wo die gelben Luftballons bereits zum Abflug bereitstanden. Auf das Kommando von Manfred Kühne starteten diese zum Himmel.

Mit Fackeln und Laternen geht es zum Marktplatz. | Bild: Stefan Heimpel

Zwischenzeitlich war die Sonne untergegangen und Dunkelheit setzte ein. Somit leuchteten nun auch die vielen gebastelten Laternen in der Dämmerung. Der Weg führte zurück zur Friedrichschule, wo es für die großen und kleinen Teilnehmer eine Stärkung gab.

Unterhaltung für die Kinder

Eine Modelleisenbahnanlage und eine Autorennbahn wurden vom Modelleisenbahnclub Mecob in der Friedrichschule zur Freude und Unterhaltung der Kinder bereitgestellt. Auch ein Basteltisch wurde von den kleinen Umzugsteilnehmern eifrig genutzt. Rotary sorgte gleichzeitig für das leibliche Wohl der Besucher.

„Beendet Polio jetzt“

Denn das größte Projekt, das Rotary weltweit in seiner 113-jährigen Geschichte je angepackt hat – der Kampf gegen die Kinderlähmung –, steht kurz vor dem Ziel. Daher veranstaltet Rotary weltweit zum Welt-Polio-Tag am 28. Oktober verschiedene Aktionen, um die Aktion „End Polio now – Beendet Polio jetzt“, die seit 1979 sehr erfolgreich verläuft, weiter zu unterstützen. Und hier war es dieser Laternenumzug, der helfen sollte, Spenden für das Projekt zu sammeln.

Massive Unterstützung für Impfkampagnen

Das ehrgeizige Ziel der Aktion „End Polio now“ ist die endgültige Beseitigung dieser schwerwiegenden und folgenreichen Infektionserkrankung mit dem Polio-Virus. Daher unterstützt Rotary die entsprechenden Impfkampagnen ganz massiv mit regelmäßigen Veranstaltungen.

Ganz wesentliche Unterstützung kommt auch durch die Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung: Dese legt auf jeden an Rotary gespendeten Dollar für diese Aktion noch einmal zwei Dollar drauf, jede Spende wird also automatisch verdreifacht. So werden aus jedem auch von jedem in Furtwangen gespendeten Euro dann drei Euro für die Polio-Aktion.