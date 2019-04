von Jürgen Liebau

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar weist den Verdacht eines Triberger Bürgers zurück, absichtlich ein Ortsschild in Furtwangen entfernt zu haben, um Bußgelder zu kassieren. Das Amt geht von einem Diebstahl des Schildes aus.

Wie berichtet, fehlte am Freitagmorgen, 26. April, an der Furtwanger Ortseinfahrt von Schönwald kommend das Ortsschild. 200 Meter weiter war der mobile Blitzer des Landratsamtes aufgestellt. Der Triberger witterte Absicht und erstattete bei der Staatsanwaltschaft Konstanz Anzeige wegen Betrugs gegen das Landratsamt.

Beschilderung vor Inbetriebnahme überprüft

Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, erklärte am Montag schriftlich, dass der Blitzer am Dienstag, 23. April, gegen 11.22 Uhr an besagter Stelle in Betrieb genommen wurde. „Die Beschilderung wurde an diesem Tag vor dem Aufstellen der Anlage von den Messbediensteten des Landratsamts, wie stets, kontrolliert“, schreibt Heike Frank.

Das Ortsschild sei zu diesem Zeitpunkt also noch vorhanden gewesen. Die Straßenmeisterei des Landratsamts habe zudem bestätigt, dass das Schild am Donnerstag, 25. April, um etwa 16 Uhr auch noch an Ort und Stelle war.

Polizei stellt Fehlen fest

Am Freitag, 26. April, habe der Polizeiposten Triberg um etwa 8 Uhr festgestellt, dass die Ortstafel fehlt. Frank schreibt weiter: „Unsere Straßenmeisterei wurde daraufhin informiert. Unverzüglich hat daraufhin ein Mitarbeiter unseres Straßenbauamtes um zirka 10 Uhr ein Verkehrsschild “50 km/h„ (VZ 274) für das fehlende Ortsschild aufgestellt.“

Zusammenhang mit Vandalismus möglich

Das Landratsamt geht von Diebstahl aus. „Die Ortstafel muss in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, 25. auf 26. April, abmontiert worden sein“, so Frank. Verdächtig: In der Nacht vom Mittwoch, 24. April, auf Donnerstag, 25. April, habe es bereits einen Vorfall von Vandalismus bei der Mess-Anlage gegeben. Es sei vergeblich versucht worden, die Abdeckung von der Deichsel aufzuhebeln. „Es ist nur ein kleiner Lackschaden entstanden. Ein Zusammenhang ist nicht unwahrscheinlich“, so die Pressesprecherin.

Verkehrsteilnehmer, die geblitzt wurden, während das Schild gefehlt hat, sollen nicht belangt werden. „Sie haben kein Verwarn- beziehungsweise Bußgeld zu befürchten“, teilte Heike Frank mit. Das Landratsamt werde wegen Beschädigung des Messfahrzeuges und Beschädigung beziehungsweise Beseitigung des Ortsschild Strafanzeige gegen unbekannt stellen.