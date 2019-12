von Stefan Heimpel

Probleme gab es kürzlich mit der Genehmigung eines Bauantrages aus Neukirch. Ortschaftsrat und Gemeinderat hatten dem Vorhaben, den Bau einer Halle vor allem für Lagerzwecke in der Hauptstraße durch zwei Unternehmen, zugestimmt. Beim Baurechtsamt des Landratsamtes fiel dann aber auf, dass dieses Bauvorhaben im Bereich der Außenbereichssatzung Schweizer Hof liegt und hier nur Wohnbebauung zulässig ist. Um hier eine Halle für den Bereich Kleingewerbe zu genehmigen, muss die Außenbereichssatzung ergänzt werden. Vorher kann das Landratsamt dieses Vorhaben nicht genehmigen. Das geplante Bauvorhaben liegt daher zunächst auf Eis.

Möglichst im Januar

Der Ortschaftsrat regte daher ohne weitere Diskussionen an, dass der Gemeinderat eine entsprechende Ergänzung bei der Außenbereichssatzung in Angriff nimmt, und erteilte auch gleich die entsprechende Zustimmung aus Neukircher Sicht. Ortsvorsteher Rainer Jung hofft, dass dieses Verfahren vom Gemeinderat möglichst in der nächsten Sitzung im Januar eingeleitet wird. Allerdings muss die Satzung noch öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange müssen gehört werden.

Fristen vorgeschrieben

Dafür sind bestimmte Fristen vorgeschrieben. Nach Einschätzung von Christian Marzahn vom Bauamt der Stadt Furtwangen könnte die Satzung, wenn alles glatt läuft, im März in Kraft treten und das Bauvorhaben genehmigt werden.