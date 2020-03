Villingen-Schwenningen meldet 29 Erkrankungen, vier meldet Königsfeld, drei Furtwangen und jeweils zwei sind in Bad Dürrheim, St. Georgen und Dauchingen gelistet. Jeweils eine Erkrankung liegt in Brigachtal und Tuningen vor. In Vöhrenbach und Gütenbach gibt es nach aktuellem Stand keine Corona-Erkrankungen.

Inzwischen sind in Donaueschingen zehn Menschen an Corona erkrankt, in Hüfingen sind es zwei und in Bräunlingen eine Person. Blumberg meldet zehn Corona-Erkrankungen.

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Um wichtige gesundheitliche Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet, Telefon: 07721 913 7190. Diese Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.