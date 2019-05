von Andreas Trenkle

Neukirch – Rückblick auf das vergangene Jahr hielt der Förderverein Sportanlagen Neukirch. Dieser Verein kümmert sich hauptsächlich um die Anlagen des Sportparks.

Viele Jahre in der Vorstandschaft als Beisitzer dabei war Thomas Riesle. Er gab sein Amt ab an Patrick Gruber. Bestätigt wurden als Vorsitzender Gerold Schwär, Kassier Hans-Jörg Ganter und Beisitzer Wolfgang Dorer. Kassenprüfer für ein weiteres Jahr ist Marcel Scherzinger. Neu hinzugekommen ist Guido Schwörer.

Haupteinnahmequelle des Vereins war einmal mehr der Trödlermarkt. Trotz des schlechten Wetters konnte ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Diese Einnahmen sind wichtig, da in naher Zukunft eine Erneuerung des Kunstrasenplatzes anstehe.

Pflege immer wieder erforderlich

Der Kunstrasenplatz wurde 2008 gebaut. Zur Erhaltung des Platzes sind immer wieder Pflegemaßnahmen erforderlich. So erfolgte im November eine Trockenreinigung. Hier kamen mehrere Säcke Müll, abgebrochene Grashalme und Altlaub zusammen. Zusätzlich mussten wieder stark bespielte Bereiche wie der Fünf-Meter-Raum erneuert werden.

Erfreut zeigten sich die Verantwortlichen des Fördervereins darüber, dass diese Maßnahme von der Stadt Furtwangen bezuschusst wurde. Der Förderverein erstellte einen neuen Sponsoring-Vertrag. Dieser ist bereits von zwei Partnern abgeschlossen worden. Bei so einem Vertrag können verschiedene Aktionen in Anspruch genommen werden, so beispielsweise ein Abholdienst, eine Schneeschuhwanderung oder die Bewirtung eines Festes.

Dank für Zusammenarbeit

Ortsvorsteher Rainer Jung dankte den Mitgliedern für das Engagement und die geleistete Arbeit. Der Vorsitzende der Sportfreunde Neukirch Dirk Hofmeier fand dankende Worte für die Arbeit und die Wichtigkeit der Zusammenarbeit beider Vereine. Auch sei die sehr gute Teamarbeit der Vorstandsmitglieder spürbar.