von Christa Hajek

In einen Ausstellungsraum auf Zeit haben Regina Rieber und Julia Elsässer-Eckert das Erdgeschoss in der Bregstraße 6 in Furtwangen verwandelt. Die Schmuckdesignerin Regina Rieber zeigt alljährlich in der Weihnachtszeit neue Schmuckkreationen.

Schmuck nicht nur aus kostbaren Materialien

Die Malerin Julia Elsässer-Eckert ist zum ersten Mal Riebers Ausstellungspartnerin. Schmuck muss für Regina Rieber nicht nur aus kostbaren Materialien wie Gold oder Edelsteinen bestehen. In diesem Jahr sind in ihrer Ausstellung aus Walnussschalen gestaltete Ketten und Armbänder zu bestaunen. Aus den Strukturen entwickelt die Designerin die Form des Schmuckstückes, dabei arbeitet sie mit Gold oder Platin ebenso wie mit Plexiglas, Silber oder anderen Metallen. Sie bringt ihre Ideen zu Papier und findet dann in ihrer Riesenkollektion unterschiedlichster Materialien das Passende zur Schmuckgestaltung.

Landschaftsmotive rund ums Haus

Julia Elsässer-Eckert stellt Landschaftsbilder aus. Rund um ihr Haus in Neukirch sind die meisten der kleinformatigen Bilder entstanden. Zur Naturbeobachtung geht die Malerin nach draußen und malt die Bilder direkt im Freien mit Ölfarben auf Pappe.

Die Bilder sind auf die Natur konzentriert, Menschen sucht man vergeblich, ab und zu beleben Tiere die Komposition, stehen aber nie im Vordergrund. Wenige großformatige, Bildkompositionen zeigen, dass sich Julia Elsässer-Eckert auch mit abstrakten Bildkompositionen beschäftigt. Zur Vernissage laden Regina Rieber und Julia Elsässer-Eckert am Donnerstag, 12. Dezember, von 16 bis 19 Uhr in die Bregstraße 6 in Furtwangen ein.

Die Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist geöffnet am 13. Dezember von 16 bis 19 Uhr, am Samstag, 14. Dezember von 11 bis 19 Uhr, Montag, 16. bis Mittwoch, 18. Dezember 11 bis 19 Uhr. Am Donnerstag, 19. Dezember ab 11 Uhr. An diesem Tag gibt es außerdem von 18 bis 20 Uhr eine After-Work-Party mit Rolph Royce. Am 20., 21. und 23. Dezember ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Heiligabend von 11 bis 13 Uhr. Am 27. und 28. Dezember kann die Ausstellung jeweils von 11 bis 19 Uhr besichtigt werden.