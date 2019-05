von Stefan Heimpel

Strahlender Sonnenschein, aber auch ziemlich frische Temperaturen bestimmten den verkaufsoffenen Sonntag zum „Furtwanger Frühling“. Neben den Aktivitäten in den Geschäften und auf der Wilhelmstraße wurde im Festzelt auf dem Marktplatz gleichzeitig mit mehreren Veranstaltungen die Kulturwoche eröffnet.

Ziemlich kalt

Die Furtwanger Kulturwoche findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Dies war der Anlass, sie nicht erst am Montag, sondern in diesem Jahr bereits am Sonntag, mit einem kleinen Fest auf dem Marktplatz zu eröffnen. Bis zum Freitag werden hier im Festzelt zahlreiche weitere kulturelle Angebote präsentiert.

Duo Chicago unterhält

Am Sonntagnachmittag war es das Duo Chicago, das vor allem auch die jungen Besucher im Festzelt unterhalten wollte. Aber wie auch auf der Straße war es im Festzelt zu Beginn des Nachmittags noch relativ ruhig, sicherlich im Wesentlichen auf die Temperaturen zurückzuführen. Mit der Zeit füllte sich das Zelt aber dann zunehmend.

Ein junger Besucher ist tatkräftige Hilfe für den Zauberer vom Duo Chicago. | Bild: Stefan Heimpel

Blumen für die Frauen

Das Familienzentrum Maria Goretti sorgte dabei für das leibliche Wohl der Besucher mit Getränken, Kaffee und Kuchen. Und auf der Bühne sorgte das Duo Chicago mit allerlei Späßen für einen kurzweiligen Nachmittag. Ballonfiguren für die Kinder gab es ebenso wie Zaubertricks oder Jonglage. Dabei wurden auch immer wieder die Zuschauer, jung wie alt, als Hilfen auf der Bühne mit einbezogen. Vor dem Festzelt hatte Francesca Hermann von der Stadtverwaltung eine kleine Überraschung bereit: anlässlich des Muttertags überreichte sie allen Frauen eine Rose im Namen der Stadt Furtwangen.

Musik und Tänze

Am späten Nachmittag wechselte dann das Programm: Während der Einkaufstag langsam zu Ende ging, sorgte nun die Gruppe Musicalicious mit Musicalmelodien sowie der Turnverein mit dazu passenden Tänzen für die Unterhaltung im Zelt. Vom Festzelt bis zur alten Post gab es auf der Straße verschiedene Angebote von Crêpes über Flammkuchen bis zum Sandwich. Ebenso gab es Hochprozentiges aus Gütenbach, Magnetschmuck, Fahrräder und vieles mehr. Auch vereinzelte Stände zur Kommunalwahl waren hier zu finden.

Die Rockband Outsiders gibt auf der Straße ein Konzert. | Bild: Stefan Heimpel

Vereine präsentieren sich

Aber auch die Einzelhändler präsentierten sich teilweise mit Angeboten vor ihren Geschäften. Dazu kamen weitere Vorstellungen wie vom Verein Energiewende oder vom Amateurfunker-Club DARC. Gerade solche Öffentlichkeitsarbeit ist auch für die Vereine wichtig, wie ein Sprecher des DARC erklärte. Inzwischen hat die Ortsgruppe Furtwangen 53 Mitglieder, davon 14 Nachwuchs-Funker.

Sekt und Häppchen

Aber auch in den Geschäften wurden die Besucher willkommen geheißen und konnten sich in Ruhe umsehen. Dazu gab es das eine oder andere Gläschen Sekt oder auch Häppchen. Bei den kühlen Temperaturen draußen herrschte in den Geschäften daher auch recht reger Betrieb.

Zufrieden mit Resonanz

Insgesamt waren die Einzelhändler wieder zufrieden mit der Resonanz. Und auch Werner Dold, Organisator dieser Aktion des Einzelhandels, zeigte sich zufrieden gerade auch im Blick auf die kühlen Temperaturen. Nicht zuletzt waren für diesen Einkaufstag auch Straßenmusiker angesagt. Aber auch hier war offensichtlich die Kälte zu spüren. Zu hören waren beispielsweise eine Rockband und ein Steeldrum-Duo.