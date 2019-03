von Stefan Heimpel

Der Gemeinderat hat jetzt den Auftrag für einen Fachberater für das Thema Breitbandversorgung in der Stadt erteilt. Der sogenannte Kümmerer soll den Ausbau des Breitbandnetzes in Kontakt mit Bürgern, Bauunternehmen und der Stadtverwaltung gezielt unterstützen.

Rechtsaufsicht muss den Beschluss genehmigen

Allerdings muss diese Vergabe aufgrund besonderer Gegebenheiten noch von der Rechtsaufsichtsbehörde ausdrücklich genehmigt werden. Denn Rainer Jung von der Firma Jubera, die diesen Auftrag erhalten soll, ist gleichzeitig Mitglied des Gemeinderates.

Stadt hofft auf möglichst viele Anschlussnehmer

Wie schon mehrfach berichtet, ist es für die Stadt von großer Bedeutung, dass möglichst viele Bürger sich an das Breitbandnetz anschließen und dann einen entsprechenden Versorgungsvertrag bei dem zuständigen Anbieter abschließen. Rund zwölf Millionen Euro muss die Kommune dafür in den nächsten Jahren investieren. Für die Zuschüsse ist es entscheidend, dass entsprechend viele Anträge auf den Anschluss ans Internet gestellt werden.

Rückflüsse an die Stadtkasse

In der Folge kann die Stadt dann durch die Nutzung dieses Netzes wieder finanzielle Rückflüsse aus dem Zweckverband Schwarzwald-Baar erwarten. Diese entstehen durch Einnahmen aus der Nutzung des Breitbandnetzes. Je mehr Anschlüsse auch tatsächlich über das Breitbandnetz geschaltet werden, desto mehr Nutzungsentgelt muss der Betreiber des Netzes (aktuell die Firma Stiegeler) an den Zweckverband entrichten, der diese Mittel wieder an die Mitglieder des Verbandes, also die Gemeinden verteilt.

Gezieltes Kümmern um Anschlüsse und Vermarktung

Deshalb forderte der Gemeinderat schon früh, dass man sich auch in der Stadt gezielt und intensiv um die Anschlüsse und die Vermarktung des Breitbandnetzes kümmern sollte. Dafür wurde nun im Auftrag des Gemeinderates ein entsprechender Auftrag ausgeschrieben.

Entscheidung für örtliche Firma

Hier gab es zwei Angebote. Bei der Bewertung der Angebote ging es nur zweitrangig um den Preis, im Wesentlichen ging es darum, wie dieses Konzept umgesetzt wird: Wie funktionieren Koordination, Öffentlichkeitsarbeit und lokale Präsenz? Ganz wichtig ist, dass ein solcher Kümmerer als Fachberater sowohl für den Kontakt mit den Baufirmen an den verschiedenen Baustellen im Stadtgebiet wie auch mit den betroffenen Menschen bereit steht.

Firma Jubera deutlich vorne

Das Angebot der Firma Jubera lag deutlich vorne, sowohl von den praktischen Vorteilen wie auch vom Preis. Christof Kuner (SPD) bestätigte aus eigener Erfahrung, dass Rainer Jung bei der Verlegung in Neukirch immer präsent gewesen sei und sich intensiv um das Breitband kümmerte, und dies nur in seiner Funktion als Ortsvorsteher.

Konkurrenz aus München

Der Mitbewerber, so erläuterte Bürgermeister Josef Herdner, sei zwar eine größere Firma, habe also einen deutlich höheren personellen Rückhalt wie Jubera. Allerdings hat die Firma ihren Sitz in München, betreut würde Furtwangen dann von Stuttgart aus, ergänzt durch regelmäßige Sprechstunden in der Gemeinde. Daher war man dann im Gemeinderat der Meinung, dass man den Auftrag an die Firma Jubera und damit Rainer Jung vergeben sollte.

Betreuung auf drei Jahre angelegt

Vorgesehen sind hier etwa 700 Stunden pro Jahr zu einem festen Stundensatz. Vorläufig projektiert ist diese Betreuung der Breitbandverlegung auf drei Jahre, was aber nach Bedarf jeweils angepasst werden kann. Das einzige Problem ist aktuell noch, ob die Rechtsaufsicht diesem Auftrag zustimmt, da Rainer Jung selbst Mitglied des Stadtrates ist. An den Beratungen und der Abstimmung hatte er wegen Befangenheit allerdings nicht teilgenommen.