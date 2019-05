von Stefan Heimpel

Zu einer Gesprächsrunde mit den Bürgern hatten die Grünen im Rahmen des Wahlkampfs für den Kreistag ins integrative „Café Bregoccino“ nach Furtwangen eingeladen. Kordula Kugele, selbst auch Kandidatin für die Grünen, konnte hier eine „kleine, aber feine Runde“ begrüßen, wobei die Zahl der Besucher im Lauf des Nachmittags noch etwas stieg.

Rathaus-Chefs voreingenommen

Es waren rund zehn Bürger, denen mit Kordula Kugele, Martina Braun und Claudia Filbert drei der vier Kandidaten der Grünen im oberen Bregtal für den Kreistag Rede und Antwort standen. Aktuell im Kreistag für die Grünen ist aus dem oberen Bregtal die Landtagsabgeordnete und Kandidatin Martina Braun. Sie warb um Stimmen für die Grünen, auch wenn bei diesen Wahlen gerade die Bürgermeister eine besonders gute Position haben. Aus dem oberen Bregtal kandidieren dieses Mal Bürgermeister Josef Herdner aus Furtwangen und Bürgermeisterin Lisa Wolber aus Gütenbach für die vier Sitze dieses Wahlbezirks. Dabei sei ein Bürgermeister im Kreistag problematisch, denn der Kreis muss mit dem Geld aus den Kommunen wirtschaften und dafür eine Kreisumlage festsetzen. Die Bürgermeister sähen dabei auch die Finanzen ihrer Gemeinden, die durch die Umlage belastet werden, und seien daher voreingenommen.

Bei Krankenhaus Chance vertan

Ein weiteres wichtiges Thema war die ärztliche Versorgung, da in den nächsten Jahren in Furtwangen weitere Ärzte in den Ruhestand treten werden. Auch die Zuhörer waren der Meinung, dass man bei der Schließung des Krankenhauses eine große Chance vergeben habe, als man hier kein Ärztehaus einrichtete. Aber nur gemeinschaftliche Praxen, wie sie im Land immer mehr entstehen, bieten hier auch für Furtwangen eine Perspektive für die Zukunft. Dabei wurde versucht, deutlich zu machen, dass in der Kreisverwaltung die Außenbereiche, wie Furtwangen, von geringem Interesse seien, wie auch Zitate von Mitarbeitern des Landratsamtes belegen sollten. Auch die Verlegung des Forstamtes aus Triberg als dem Zentrum des Forstbezirks nach Kirchzarten in den Randbereich sei problematisch.

Radweg bis St. Georgen möglich

Ein weiteres wichtiges Thema für die Grünen ist der öffentliche Nahverkehr, der noch deutlich verbessert werden müsse. Gerade eine Anbindung über Rohrbach nach St. Georgen zur Schwarzwaldbahn sei wichtig. Aber auch das Radwegenetz solle ausgebaut werden. Geplant sei dies aktuell für den Weg nach Rohrbach, der aber, nach Meinung der Zuhörer, ohne Weiteres auch über Brigach nach St. Georgen weitergeführt werden könne. Auch die Preise für den Nahverkehr sollten deutlich gesenkt werden. Ein Versuch in Donaueschingen mit einem Fahrpreis von einem Euro statt sonst 2,50 Euro vervierfachte die Fahrgastzahl von 1 500 auf 6 000, wurde aber trotzdem wieder beendet. Ein günstiger Preis könnte aber noch mehr Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV veranlassen.

