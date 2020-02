von Brigitte Frank-Gauckler

Einen musikalischen Abend der Extraklasse erlebte das Publikum der wiederum ausverkauften Kulturfabrik am Freitag, der sich mit den Ausdrücken spontan, lustig und hochmusikalisch beschreiben lässt.

Duo zelebriert den Stilbruch

Getarnt in Anzug und Fliege zelebriert das Duo Notenlos den Stilbruch. Hierbei veralbert und überzieht die Formation so manche Lieblingssongs und deren Interpreten. Die beiden haben großen Spielfreude an ihrem Tun und sorgen im Dauerbetrieb für mitreißende Stimmung. Dabei jonglieren sie mit den Musikstilen, leben die Musik und wissen auch, Textlücken locker zu füllen.

Der musikalisch-turbulente Abend begann ironischweise mit einem Schlaflied. Was viele wohl nicht wissen: Helge Schneider hat das Lied „La le lu“ als Oper komponiert. Weiterhin spielte das Duo den Song „Mecki Messer“ – im Stile von so unterschiedlichen Interpreten wie Eros Ramazotti, Udo Lindenberg, Bob Marley und Bee Gees.

Musikalität steckt in den Köpfen

Bastian Pusch und Andreas Speckmann sind die Macher an Keyboard und Schlagwerk, doch die Musikalität steckt in ihren Köpfen, das viele Musikstile und Genres enthält. Aus diesem Fundus konnte sich das Publikum bedienen, denn das Programm lebt vom Mitmachen und da lässt sich das Kulturfabrik-Publikum nicht lange bitten.

Neu war auch das Duett von Alex Rose mit Helene Fischer und ein Planeten-Medley, das wiederum aus Zuschauerwünschen bestand. Das Publikum feierte die beiden und auch sich selbst angesichts der kreativen Eingaben und machte auch gerne mit.

Pausenaufgabe für die Zuhörer

Als Pausenaufgabe galt es, sich Themen, Sätze und musikalische Genres zu wünschen. Aus fünf gezogenen Titel strickten die beiden daraus kurzerhand ein Musical: Der Müllmann Gregor kommt mit seinem Laster nicht durch Furtwangens Straßen, da viele Studenten diese zuparken. Gregor tat sich mit der Kletterin Hanna aus Vöhrenbach zusammen. Im Musical kamen Ska und gregorianische Gesänge zum Einsatz.

Weitere Liedwünsche erfüllten die beiden gerne im Schweiße ihres Angesichts. Jeder Zuschauer konnte sich einen Liedwunsch per Buzzer erfüllen lassen und es dauerte dann auch nicht lange, bis das Stück erschallte, Noten würden da wirklich nur stören.

Textsicheres Publikum hilft aus

In ihrem schier unerschöpflichem musikalischen Gedächtnis haben Schlager, Pop, Klassik und „Abba“ Platz. Einige Nüsse hatten sie zu knacken bei der „Schwarzwaldmarie“ oder einem Titel von Peter Frankenfeld – doch das Publikum half textlich gerne aus. Pusch gibt auf der Bühne eher den Clown, er zieht Grimassen und macht die Show.

Nicht immer textsicher, aber stets improvisationslustig

Ohne Zugabe kamen die Künstler nicht von der Bühne, nicht immer textsicher, aber stets improvisationslustig und -fähig.

So ist für die beiden Vollblutmusiker kein Abend wie der andere. Sie schlossen den Bogen zum Anfang und schickten das restlos begeisterte Publikum mit dem Stück „La le lu“ nach Hause.