von Stefan Heimpel

Überschaubar ist das Fasnet-Programm der Rohrbacher Kohlebrenner. Noch steht in Rohrbach kein geeigneter Saal zur Verfügung, die Kohlebrenner hoffen natürlich auf die anstehende Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses. Dies wird ihnen und den anderen Vereinen im Ort wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Ausrufen im Schulhaus

Nach dem Häsabstauben am 6. Januar folgt nun als größter und wichtigster Termin das Ausrufen der Rohrbacher Fasnet am Sonntag, 24. Februar. Aber auch hier gibt es eine Änderung: der Auftakt zum Ausrufen findet in diesem Jahr erstmals ab 11.30 Uhr im Rohrbacher Schulhaus statt.

Narrenbaum stellen...

Die Kohlebrenner bewirten ihre Besucher dabei mit Kuttelsuppe, warmer Bratwurst mit Brot, belegten Brötchen sowie Kaffee und Kuchen. Anschließend, gegen 14 Uhr, formiert sich dann der Umzug, begleitet vom Musikverein Frohsinn, zum benachbarten Dorfplatz, wo der Narrenbaum aufgestellt wird. Anschließend ziehen die Narren dann wieder durchs Dorf, wie schon seit vielen Jahren, und halten bei verschiedenen Gastgebern entlang der Strecke Einkehr.

...und Narrenbaum fällen

Am schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, wird dann am Vormittag der Kindergarten befreit. Und mit dem Fällen des Narrenbaums am Dienstag, 5. März, um 18 Uhr, findet die Rohrbacher Fasnet ihr Ende.

Auch auswärts unterwegs

Aber auch außerhalb sind die Rohrbacher Narren immer wieder unterwegs. Im Januar waren sie zu Gast in Marbach beim Umzug, es folgt der Hexenball in Furtwangen und der Nachtumzug in Schönenbach sowie dann die großen Umzüge in Furtwangen und Vöhrenbach.