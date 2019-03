von Stefan Heimpel

Ein großer Tag für den Kindergarten Kussenhof: Mit einem kleinen Fest am Nachmittag wurde die neue Küche für die Kinder ihrer Bestimmung übergeben, ein wichtiger Meilenstein in der umfangreichen Sanierung des Kindergartens.

Wichtiger Brandschutz

Es war aber bei Weitem nicht nur die Küche, die bei diesem Bauabschnitt fertiggestellt wurde. Ganz wesentlich ging es auch um den Brandschutz und zusätzliche Fluchtwege. Der Bereich neben dem Haupteingang wurden komplett umgebaut. Unter anderem wurde das Personalbüro neu gestaltet und die Personaltoilette saniert. Und es wurde eine großzügige Kinder-Küche eingerichtet, verbunden mit einem Speiseraum.

Kindgerechte Höhe

Hier können die Kinder, wenn sie über Mittag im Kindergarten bleiben, gemeinsam mittagessen. Gleichzeitig wurde eine kindgerechte Küche errichtet, vor allem die Höhe der Arbeitsflächen wurde an die kleinen Nutzer angepasst. Spüle, Herd und Backofen gehören ebenfalls dazu und ausreichend Platz, um werkeln zu können.

Waffeln für den Bürgermeister

Für die offizielle Einweihung hatten die Kinder gekocht und gebacken, um die Gäste zu verwöhnen. Und direkt in der Küche wurden für die Besucher eifrig Waffeln gebacken. Zu Gast waren auch Bürgermeister Josef Herdner und Vertreter des Gemeinderates. Nach einem Begrüßungslied der Kinder dankte Silvia Fürderer der Stadt, die hier viel Geld in die Hand genommen habe, ebenso wie Architekt Poldi Messmer für die Planung. Bürgermeister Herdner zeigte sich zufrieden mit der neuen Kinderküche, die den Kindern angepasst sei. Anschließend gab Pfarrer Demmelmair die Küche offiziell zur Benutzung frei. Sein besonderer Dank ging auch an die Stadt Furtwangen, die ebenfalls ihren finanziellen Beitrag zur Renovierung geleistet habe. Bei den Bauabschnitten übernimmt die Stadt Furtwangen 70 Prozent der anfallenden Kosten, die Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens 30 Prozent. Die Kinder sorgten bei dieser Gelegenheit auch noch für Heiterkeit mit einem besonders witzigen Spiellied: „Wir wollen alle in die Suppe.“

Schon viel investiert

Die umfangreiche Sanierung des Kindergartens St. Martin begann bereits 2016 mit den neuen Sanitäranlagen für die erste beiden Gruppen (Kosten etwa 76 000 Euro). Dabei wurde die umfangreiche Gesamtsanierung von Anfang an auf verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt. Denn nur dadurch ist weiterhin ein regulärer Betrieb während der Bauarbeiten möglich. Für die Kinder waren die Arbeiten gleichzeitig interessant und spannend. Im Jahr darauf folgten die Sanitäranlagen für die beiden anderen Gruppen des Kindergartens. Gleichzeitig wurde der Eingang neu gestaltet. Dieser Abschnitt kostete 115 000 Euro. Nun wurde zu Beginn dieses Jahres der dritte Bauabschnitt mit Küche und Speiseraum, Personalbüro und Personaltoilette sowie Brandschutz abgeschlossen. Die Kosten betrugen 213 000 Euro.

Bauarbeiten gehen weiter

Als nächste Maßnahme steht die Renovierung der Gruppenräume an sowie der Boden in der Turnhalle.