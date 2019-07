von Brigitte Frank-Gauckler

Schwaben im Dreierpack gab es in der Kulturfabrik zu erleben. Die „Subbr Schwoba“ Sabine Schief, Jörg Beirer und der Link Michel spielten mit Klischees, witzig und teils sehr hintergründig. Sabine Schief ist Stammgast in der Kulturfabrik, dieses Mal holte sie sich zwei schwäbische Mitstreiter an ihre Seite. Schief brachte gleich zu Beginn den neuen Stuttgarter Feinstaubrassen-Hund mit und postulierte das Recht auf schlechte Laune, an drei Tagen die Woche. Sie schlug den Bogen zum Publikum und sorgte so für den „sozialen Bäbb“ des Abends. Die drei „Subbr Schwoba“ vom Ländle-Planeten stellten ihren eigenen Kosmos vor, mit Umhang, allen Klischees, Wortspielen und teils skurrilen Ländle-Eigenheiten.

Weisheiten als Lied

Jörg Beirer ist im Trio der Musikalische am Klavier, er packt seine Weisheiten gerne in ein Lied, in bekannte Melodien oder gar Sauflieder. Er weiß, dass Frauen wissen, dass Geld verschimmelt und fand eine neue Begrifflichkeit für den Hedgefonds. „Hädsch“ das Geld lieber unter der Matratze gelassen. Er seziert die schwäbische Seele und Gemütsverfassung quasi am offenen Herzen. Sein Schulsozialarbeiter war der Wirt vom Rössle. Nebenbei entdeckte er auch große sprachliche Ähnlichkeiten zwischen Chinesisch und der schwäbischen Sprache, die vor Widersprüchlichkeiten nur so strotze.

Charmantes Spiel mit dem Publikum

Schief brachte wieder ihre Tante aus Kasachstan auf die Bühne und schmachtete den Schokoladen-Tango mit der überdimensionierten Schokoladentafel. Mit dem Loblied auf das Gutsle und der Facelifting-Methode per Badekappe beherrscht sie das charmante Spiel mit dem Publikum.

Nachbarn statt Geheimdienst

Der Link Michel ist ein ganz anderer Typ, die „schwäbische Schwertgosch“ aus Neuffen von der Alb weiß, wie Männer ihren Stress bewältigen, fast zwangsläufig greift der Midlife-Krisler zum Mountainbike. In seinem 6000-Seelen-Dorf braucht es keinen Geheimdienst, denn dort gibt es Nachbarn. Seine beschriebenen Charaktere trifft er ins Mark und erzeugt einen hohen Wiedererkennungseffekt. Egal, ob das Einkaufsverhalten im Supermarkt oder die Halloween-Party der Tochter, seine Bilder sind schreiend komisch. Er bemüht die Klischees von Friesen und Schwaben, zeichnet den Stadt-Land-Unterschied auf und wettert gegen die Landeshauptstädter.

Gerne auch mal derb

Im schwäbischen Dreier-Pack gibt es ordentlich was auf die Ohren und aufs Zwerchfell, gerne auch mal derb. Drei unterschiedliche „Subbr Schwoba“, aber alle mit großem Herzen für das Ländle und die Menschen darin. Höchst unterhaltsam brachten sie dem badischen Publikum die Gemütslage der Schwaben näher. Nach der Sommerpause gibt es am Freitag, 13. September, in der Kulturfabrik badisches Kabarett mit Volkmar Straub.