von Stefan Heimpel

Auch wenn die Zahl der Mitglieder und vor allem der aktiven Züchter in den letzten Jahren deutlich zurückging: Der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Furtwangen, Josef Popp, setzt alles daran, auch in diesem kleinen Verein weiterhin aktiv zu bleiben.

Dies funktioniert nicht zuletzt auch dank der erfolgreichen Kooperation mit den Kleintierzüchtern aus Vöhrenbach. Aktuell, so berichtete Josef Popp in der Hauptversammlung, gebe es im Furtwanger Verein sechs aktive Züchter und eine Nachwuchszüchterin. Aus dem Bericht des Zuchtwarts wurde deutlich, dass aktuell wieder 37 Jungtiere und 22 ältere Tiere präsentiert werden.

Verein vielfach aktiv

Aktiv war der Verein beispielsweise beim blühenden Furtwangen 2017 und 2018 und servierte bei der ZG Raiffeisen im ehemaligen Krankenhaus Kaffee und Kuchen. Und auch zum Nikolaustag wurde wieder bei der ZG Kuchen angeboten. Am Sommerferienprogramm der Städte Furtwangen und Vöhrenbach beteiligten sich die Furtwanger Kleintierzüchter im vergangenen Jahr ebenfalls und lockten damit 20 Kinder. Der Nachwuchs der beiden Züchtervereine aus Furtwangen und Vöhrenbach unternahm einen Besuch im Badeparadies in Titisee.

Neue Aktivitäten nötig

Aber auch deutliche Veränderungen gab es im vergangenen Jahr für die Furtwanger Kleintierzüchter: Nachdem der Vorsitzende vorzeitig sein Amt abgegeben hatte, fand eine außerordentliche Generalversammlung statt. Hier wurde Josef Popp zum neuen Vorsitzenden gewählt. Nachdem aus gesundheitlichen Gründen der zweite Vorsitzende ebenfalls sein Amt niederlegte, wurde Miriam Fecker neu gewählt. Enttäuscht zeigte sich Josef Popp allerdings vom Wahlergebnis bei dieser Versammlung, denn zwei altgediente Mitglieder hatten gegen diesen Vorstand gestimmt und damit dokumentiert, dass sie den Verein auflösen wollten. Doch Popp ist der Überzeugung, dass der Verein mit seinen aktuell 32 Mitgliedern weiter bestehen kann und soll. Es gelte vielmehr, neue Aktivitäten ins Leben zu rufen, um den Verein zu beleben. In diesem Zusammenhang regte er an, das Vereinsheim in der Hinterbreg Vereinsmitgliedern auch für private Veranstaltungen zu vermieten. Allerdings müsse die Frage der Versicherung noch geklärt werden.

Im Blick auf das laufende Jahr kündigte Josef Popp an, dass der Furtwanger Verein am Sonntag, 19. August, die Vöhrenbacher Kleintierzüchter ab 11 Uhr bei ihrem Sommerfest am Vöhrenbacher Musikpavillon unterstützen werde. Am Donnerstag, 23. August, beteiligen sich die beiden Vereine aus Furtwangen und Vöhrenbach gemeinsam am Sommerferienprogramm der beiden Städte. Für den Programmtag beim Furtwanger Vereinsheim sind Anmeldungen sowohl in Vöhrenbach bei der Tourist-Info als auch in Furtwangen beim Stadtjugendring möglich.

Darüber hinaus wird der Furtwanger Verein am 7. September die Kreisvorstandssitzung der Geflügelzüchter ausrichten. Bei der Züchter-Ausstellung in der Festhalle der beiden Vereine wird man nur noch am Sonntag öffnen, nachdem der Samstag in den vergangenen Jahren kaum noch Interesse fand. Als Zuchtwart des Vereins gewählt wurde Oskar Albrecht.

Um Haus und Geräte kümmert sich künftig Mario Dannecker, unterstützt durch Josef Popp.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein