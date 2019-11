von Stefan Heimpel

Zu ihrer Kaninchen-Ausstellung hatten die Kleintierzucht-Vereine aus Furtwangen und Vöhrenbach wieder gemeinsam in die Furtwanger Festhalle eingeladen. Allerdings bedeutet eine solche große Ausstellung für die beiden immer kleiner werdenden Vereine auch eine große Belastung, so dass möglicherweise bereits im kommenden Jahr diese große Ausstellung nicht mehr stattfinden wird. Man ist auf der Suche nach Alternativen, sowohl in Vöhrenbach als auch in Furtwangen.

Besuch nicht mehr so gut

Beliebt ist die Ausstellung aber immer noch. Zahlreiche Besucher schauten sich die Kaninchen in der Festhalle an und ließen sich auch von den beiden Vereinen mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen bewirten. Ein besonderer Magnet ist jedes Mal die Tombola mit hochwertigen Preisen, die Lose waren wieder bald verkauft. Allerdings mussten die beiden Vereine, so der Vöhrenbacher Vorsitzende Rudi Nägele, feststellen, dass in diesem Jahr der Besuch nicht ganz so gut war wie in den vergangenen Jahren.

Rudi und Theo Nägele Vereinsmeister

Die Ausstellung ist auch immer der Zeitpunkt, um die Vereinsmeister zu küren. Die Zuchtergebnisse können sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen. Vereinsmeister wurde Oskar Albrecht vor Rudi Nägele und Theo Nägele. Den besten Rammler präsentierte Oskar Albrecht, die beste Häsin Theo Nägele.

Von den besten Tieren der Ausstellung hatten Rudi Nägele eines und Theo Nägele zwei. Aber auch die Ergebnisse beim Nachwuchs können sich sehen lassen: Den Pokal erhielten hier Rebecca und Larissa Dannecker.

Großer Arbeitsaufwand und weniger Helfer

Unsicher ist es nun, so Rudi Nägele im Gespräch, wie es mit dieser Ausstellung weitergeht. In dieser Form in der Furtwanger Festhalle wird man die Ausstellung der Kleintierzüchter wohl nicht mehr durchführen können. Denn eine solche Ausstellung ist mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden. Dabei sinkt die Zahl der aktiven Mitglieder in beiden Vereinen, gleichzeitig steigt der Altersdurchschnitt der Mitglieder.

Nach neuen Lösungen wird gesucht

Die Zuchtvereine wollen nun für das kommende Jahr nach neuen Lösungen suchen, die mit einem geringeren Aufwand verbunden sind. Präsentieren will man sich der Öffentlichkeit aber auch künftig. Auch die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen Vöhrenbach und Furtwangen bleibt davon unberührt und ist weiterhin Voraussetzung für die verschiedenen Aktivitäten.