von SK

Im Rahmen des Kinderferienprogramms gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Programmpunktreihe, welche sich über eine gesamte Woche erstreckt.

Manege frei

Vom 26. bis 30. August heißt es „Manage frei – Die Zirkuswoche“. Veranstaltungsort ist die Jahnhalle, damit die Kinder ausreichend Platz zur Verfügung haben, um ausgiebig zu üben und zu probieren. Das Mittagessen findet im Bregtalbad statt. Begleitet und angeleitet werden die Kinder von Raphael Bantle und Mario Schillinger vom Zirkus Holdrio.

Zirkuspädagogen helfen

Das heißt Zirkusluft schnuppern, als Artistin oder Artist im Rahmen einer Zirkuswoche eine Zirkusshow einzustudieren und danach selber auf der Bühne zu stehen. Zwei erfahrene Zirkuspädagogen ermöglichen und unterstützen die Kinder darin, ihre Wünsche zu verwirklichen, in eine andere Rolle zu schlupfen und unerkannte Stärken zu entdecken.

Kinder haben die Wahl

Anfang der Woche wird ein Parcours angeboten, auf dem alle angebotenen Zirkusressorts vorgestellt werden. Die Kinder können ihr Ressort frei wählen. Zur Auswahl stehen folgende Zirkusressorts: Direktion / Theater, Akrobatik, Balance/Jonglage, Zauberei sowie Clowns/Pantomime. Im Laufe der Woche bekommen die Kinder Freiraum, sich selbst auszuprobieren und es wird jeweils unter Anleitung der Zirkuspädagogen in den einzelnen Ressorts an der Show gearbeitet.

Auftritt vor Publikum

Am Freitagmorgen findet die Generalprobe statt, dann wird geschminkt und kostümiert. Mit dem Abschluss – der Zirkusshow – präsentieren die Mädchen und Jungen mit Musik und Fanfaren ihren Eltern, Verwandten, Bekannten, Freunden und Freundinnen, was sie in der Zirkuswoche gelernt haben.