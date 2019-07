von Stefan Heimpel

In der Mittel- und Oberstufe des Otto-Hahn-Gymnasiums Furtwangen, also ab Klasse 8, wurden Preise für besondere Leistungen verteilt. Im Gymnasium gibt es Preise bis zur Klasse 10, für die beiden Kursstufen gibt es die entsprechenden Preise beim Abiball.

Sozialpreis für Realschüler

Den Sozialpreis erhielten in der Realschule Sanja Schätzle (9Ra), Sina Wehrle (9Ra) und Bärbel Kern (9Rb). Erfolgreich beteiligt hat sich die Klasse 10b am Wettbewerb Mathematik ohne Grenzen. Das Besondere an diesem Wettbewerb sind die phantasievollen Aufgaben, die darauf angelegt sind, die Team- und Organisationsfähigkeit innerhalb einer Klasse zu fördern und durch interessante Fragestellungen für jede Begabung eine Breitenwirkung im Sinne von „mehr Freude an der Mathematik“ zu erzielen. Die Klasse 10b belegte hier beim Regionalentscheid einen ersten Platz und erhielt dafür einen Pokal und vom Freundeskreis auch noch einen Gutschein.

Preis und Lob für Schüler

Darüber hinaus gab es Preis und Lob für gute Leistungen.

Gymnasium Klasse 8a: Preis: Leonie Dorer, Chiara Rißler. Lob: Max Kienzler, Alexander Riesle. Klasse 8b: Preis: Philipp Katz, Elena Kreuz, Vanessa Kromer, Louisa Riemer, Anna-Maria Vullo. Lob: Milena Miller. Klasse 9a: Preis: Chiara Bausch, Tanja Borchert, Julia Kuschmann, Calista Schwarz. Lob: Malin Hettich, Theresa Scherzinger. Klasse 9b: Preis: Anika Dorer, Lovis Faller, Moritz Kemmerle. Lob: Maja Koschützki, Luisa Neininger, Saskia Reichmann, Marcel Weis. Klasse 10a: Preis: Pia Kienzler, Ozan Pehlivan, Anna Schartel. Lob: Maria Bossio Pia, Daniel Dorer. Klasse 10b: Preis: Dana Bausch, Lukas Dorer, Sarah Fehrenbach, Samuel Fleig, Lina Gold, Paul Heizmann, Peter Hinds, Nils Kolb, Felix Kopecky, Sven Morutzan. Lob: Deborah Hawlicek, Jessica Hemer, David Kopecky, Lina Moll.

Realschule Klasse 8Ra: Preis: Martin Hofmann, Carolina Weber. Lob: Lisa-Marie Fehrenbach, Emily Huhmann, Sophie Reiser, Jule Rombach, Loreena Tuchtenhagen. Klasse 8Rb: Preis: Moreno Colucci. Lob: Silas Jäger. Klasse 9Ra: Preis: Rika Kienzler, Alina Ruf, Sanja Schätzle. Lob: Dominik Kienzler. Klasse 9Rb: Preis: Tabea Fesenmeier, Donika Musaj, Michael Spath, Isabell Trenkle. Lob: Jana Hafner, Janine Höing.