von Christa Hajek

Klare Farben und abgegrenzte Linien charakterisieren die Bilder, die Rolf Aigeldinger derzeit im Ausstellungsraum in der Furtwanger Wilhelmstraße zeigt. Die Furtwanger Gruppe „Kunst hoch fünf“ präsentiert hier abwechselnd ihre Arbeiten. Zu sehen sind in diesem Sommer abstrakte Ölbilder von Rolf Aigeldinger, alle entstanden in jüngster Zeit. Bei der Gestaltung griff Aigeldinger auf vorhandene Bilder zurück, aus ihnen wählte er kleinere Teile aus und gestaltete sie zu neuen Bildern. Dabei sind die Motive nicht einfach „abgemalt und vergrößert“, der Künstler ließ sich vielmehr von den Motiven inspirieren, die er zu eigenständigen Bildern neu gestaltet. „Jedes Bild steht für sich“, betont Rolf Aigeldinger.

Neuer Anfang nach schwerer Zeit

Hinter dem Furtwanger Künstler liegen schwierige Zeiten. Seine Frau Beppi Aigeldinger starb vor einem Jahr nach langer Krankheit. Eine Reha half ihm, einen neuen Anfang zu finden und vor allem seine künstlerischen Aktivitäten wieder aufzunehmen. An seine Frau Beppi erinnert eines der Bilder, das die Meerlandschaft ihrer holländischen Heimat darstellt – freilich auch in abstrahierter Form.

Treffen alle zwei Wochen

Eine umfassendere Schau von Aigeldingers Arbeiten wird die Volkshochschule Oberes Bregtal ab Ende Oktober zeigen. Die Gruppe „Kunst hoch fünf“ unter der Regie von Ariane Faller und Matheusz Budasz entstand schon 2003 aus einem Volkshochschulkurs der beiden Künstler. Mit kleineren Veränderungen besteht die Vereinigung bis heute. Man trifft sich alle zwei Wochen im Werkraum der Friedrichschule, um gemeinsam zu arbeiten und Erfahrungen auszutauschen. Aigeldingers Ausstellung in der Wilhelmstraße ist bis Ende August zu besichtigen. Wer die Bilder übrigens nicht nur durch das Schaufenster ansehen will, kann mit dem Künstler einen Besichtigungstermin verabreden unter der Telefonnummer (07723) 3575.