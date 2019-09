von Stefan Heimpel

„Der Rohrbacher Kindergarten kommt garantiert im nächsten Jahr wieder zurück ins Rohrbacher Dorfgemeinschaftshaus“, so äußerte sich die Leiterin Regina Kienzler, nachdem zuletzt offensichtlich Zweifel aufgekommen waren.

Im Rahmen des Umbaus des Hauses hatte man sich entschieden, den Kindergarten für ein Jahr in den Schönenbacher Kindergarten zu verlegen. In der Ortschaftsratssitzung in Rohrbach gab es eine besorgte Anfrage, ob die Einrichtung dann tatsächlich wieder zurückkommt. Es wurde auch bezweifelt, ob es überhaupt sinnvoll und notwendig gewesen sei, nach Schönenbach umzuziehen.

Regina Kienzler bezieht klar Stellung

Die Kindergartenleiterin Regina Kienzler bezog nun klar Position. Jede Sorge von Rohrbacher Bürgern sei unbegründet, sie könne jeden beruhigen. Anfänglich war tatsächlich überlegt worden, den Kindergarten auch während der Umbauphase im Dorfgemeinschaftshaus zu lassen. Doch schnell zeigte sich, dass dies eigentlich nicht praktikabel war, wie Regina Kienzler an mehreren Beispielen deutlich machte. So wurde zwar im Keller des Hauses eine Ersatz-Toilette geschaffen. Doch allein dies hätte für den Kindergarten ein großes Problem bedeutet, wenn die Erzieherinnen jedes Kind einzelnen durch die Baustelle hindurch in den Keller hätten begleiten müssen. Häufig wäre dann nur noch eine Erzieherin bei den anderen Jungen und Mädchen gewesen.

Das Ganze wäre auch nicht ganz ungefährlich gewesen. Der Träger und vor allem die Kindergartenleitung wären für alles verantwortlich. Die Toiletten waren im Übrigen nicht nur für den Kindergarten notwendig. Auch der Ortschaftsrat und Vereine, die das Haus weiter nutzen, müssen nach dem Abriss des Sanitärgebäudes eine Alternative haben.

Massive Beeinträchtigungen haben Verbleib verhindert

Gerade der Abriss dieses Anbaus habe gezeigt, wie massiv man in dem Haus beeinträchtigt wäre. Selbst in den Nachbarhäusern zittern von den Maschinen die Wände. Allein durch diesen Krach wären die Kinder verängstigt und verstört worden. „Jeder, der schon einmal eine Baustelle im eigenen Haus hatte, kann diese Beeinträchtigung nachvollziehen“, erklärte Regina Kienzler. Ohne die glücklicherweise angebotene Gastfreundschaft im Schönenbacher Kindergarten hätte man die Betreuung in Rohrbach eventuell sogar einstellen müssen. Denn ob die kritische Baustellen-Situation von den Aufsichtsbehörden akzeptiert worden wäre, sei fraglich.

Vor allem habe aber dieser Umzug nach Schönenbach eine wichtige Chance geboten, auch im Kindergarten etwas zu verändern. Sonst hätte es schließlich in einem neuen Dorfgemeinschaftshaus weiterhin den alten Kindergarten gegeben. Umfangreiche Umgestaltungen und Modernisierungen wie die Verlagerung von Wänden, der Einbau der Garderobe in der bisherigen Küche und eine neue Küche für den Kindergarten sei nur einiges, was geschehen soll. Dazu komme eine grundlegende Renovierung und Sanierung der Räume, auch mit Unterstützung der Eltern.

Spenden für Ausbau erwünscht

Dies alles finanziert der Kindergarten selbst aus den Geldern, die beispielsweise bei Veranstaltungen von den Eltern erwirtschaftet wurden. Dazu kommen noch zahlreiche Spenden. Ein großer Spendenaufruf wurde bei den Furtwanger Unternehmen gestartet, und da haben bereits viele geholfen, teils auch mit bemerkenswerten Beträgen. Etwas enttäuscht ist Regina Kienzler, dass sich von den Rohrbacher Unternehmen bisher erst eine einzige Firma beteiligt. Und schließlich sei es garantiert, so Regina Kienzler, dass der Kindergarten wieder zurückkommt. Denn entscheidend ist für den Betrieb des Kindergartens die Genehmigung des Landesjugendamtes. Und diese liege für diese Verlagerung nach Schönenbach nur bis Ende August 2020 vor, dann muss man wieder zurückkehren. Alles andere wäre nach den begonnenen Arbeiten und Investitionen auch sinnlos, stellte Regina Kienzler fest.

Einrichtung voll ausgelastet

Der Rohrbacher Kindergarten ist mit 25 Plätzen voll ausgelastet, die Zahlen steigen weiter. Der Kindergarten nutzt den Leerstand, um die räumliche Aufteilung zu optimieren und die Ausstattung zu verbessern. Auf der Wunschliste, die nur durch Spenden finanziert werden kann, stehen weitere Garderobenelemente, eine neue Küche, die auch der Nachwuchs nutzen kann, und ein besonderes Waschbecken im Waschraum, an dem die Kinder experimentieren, forschen und spielen können. Wer dies unterstützen möchte, kann für das Projekt spenden. Informationen zum Spendenkonto gibt es im Kindergarten Rohrbach.