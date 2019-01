von SK

Die Skizunft Brend bemüht sich um den Nachwuchs und bietet in diesem Jahr am Montag, 21. Januar, ein Langlauftraining unter der Leitung von ausgebildeten Trainern des Deutschen Skiverbands (DSV) an, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Das Projekt „Schule & Verein“ des DSV-Infomobils hat das Ziel, in Zusammenarbeit mit den Schulen möglichst viele Kinder für den Skisport zu begeistern. Das Infomobil ist in ganz Deutschland unterwegs und schickt ausgebildete Trainer des Deutschen-Skiverbands zu den interessierten Vereinen. Am ersten Tag, am 21. Januar, gibt es eine Einheit mit generationenübergreifendem Training. Beginn ist um 17.30 Uhr an der Martinskapelle und der Tag ist für alle Mitglieder der SZ Brend gedacht.

Am Tag darauf kommen dann rund 70 Kinder der Furtwanger Grundschulen zur Martinskapelle und trainieren unter der Leitung der DSV-Trainer. Trainer und Betreuer der Skizunft sind ebenfalls vor Ort und helfen bei der Übungseinheit mit. Zum einen solle das Projekt für die Nachwuchsgewinnung förderlich sein, heißt es weiter, zum anderen soll es bereits aktiven Trainern neue Ideen für die Arbeit im Nachwuchsbereich geben.