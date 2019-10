von Stefan Heimpel

Großes Glück mit dem Wetter hatten die Kinder bei ihrem Kinderfest in und um die Friedrichschule. Die Auszubildenden der Stadt Furtwangen hatten auch in diesem Jahr wieder zu einem bunten Treiben eingeladen.

Besonders gut kam bei den Kindern hier eine große und vor allem sehr lange Springburg an, die eigentlich ein Springburg-Parcours war. Auf ihrem Weg mussten die Kinder immer wieder verschiedene Hindernisse überwinden, was offensichtlich sehr viel Spaß machte. Entsprechend groß war auch immer die Warteschlange am Eingang dieses Parcours.

Beliebtes Ponyreiten

Im Freien fand auch das beliebte Ponyreiten statt. Auch hier standen die Kinder immer wieder Schlange, um ihre Runden auf dem Rücken der Pferde drehen zu können. Auf dem Schulhof der Friedrichschule hatte außerdem noch das Jugendrotkreuz einen großen Stand aufgebaut. Dort war die Attraktion das Wundenschminken und der anschließende Verband.

Das Jugendrotkreuz Furtwangen zeigt, wie man bei Übungen Statisten mit Wunden schminkt und dann Verbände anlegt. | Bild: Stefan Heimpel

Bürgermeister eröffnet Fest

Offiziell eröffnet in der Festhalle wurde das ganze Kinderfest-Programm durch Bürgermeister Josef Herdner. Am Morgen waren die Schulen und Kindergärten zu Gast, am Nachmittag dann die Kinder mit ihren Eltern. Unterhaltsam war bei dieser Eröffnung auch eine Vorstellung von Zauberer Pino. In der Festhalle gab es dann ebenfalls weitere Programmpunkte. Dort hatte man in diesem Jahr anstelle des bisher üblichen Kinderschminkens nun Klebetattoos im Angebot. Daneben stand ein großer Basteltisch mit ganz unterschiedlichen Angeboten.

Waffeln und Pommes schnell ausverkauft

Zu Gast waren auch die Auszubildenden der Firma E. Wehrle GmbH mit einem überdimensionalen „heißen Draht“ als Geschicklichkeitsspiel. Dazu gab es auch noch eine Bewirtung mit Waffeln, Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Pommes. Diese Angebote wurden sehr stark genutzt. Schnell war beispielsweise der gesamte Waffel-Teig und alle Pommes frites verbraucht, so Milena Rocci von den städtischen Azubis. Immer wieder mussten die Zutaten nachbestellt werden. Und ein richtiger Renner war offensichtlich die Tombola mit 300 Preisen. Hauptpreis war hier ein City-Roller. Schon bald waren die Lose ausverkauft.

Azubis seit Anfang des Jahres beschäfitgt

Das beliebte Kinderfest ist schon seit Jahren ein Angebot der Stadt Furtwangen, das alleine von den Auszubildenden der Stadt organisiert und auf die Beine gestellt wird. Seit Anfang des Jahres waren die sieben Azubis im Rathaus damit beschäftigt, alles zu planen und vorzubereiten. Dazu gehörte es, Sponsoren zu suchen für Angebote wie Hüpfburg und Ponyreiten oder auch für die reichhaltige Tombola. Viele Gedanken macht man sich beispielsweise auch, welche Preise bei der Tombola bei den Kindern am besten ankommen und stöberte dafür auch durch Spielzeug-Läden.

Insgesamt 24 städtische Mitarbeiter im Einsatz

Auch der ganze Ablauf musste geplant werden. Beim Kinderfest selbst waren die Azubis noch einmal voll gefordert. Bereits am Morgen um 6 Uhr begann der Aufbau in und um die Festhalle, wie Milena Rocci berichtete. Allerdings mussten die Azubis beim Kinderfest selbst nicht alles alleine stemmen. Sie bekamen tatkräftige Unterstützung durch ihre Kollegen aus der Stadtverwaltung. Insgesamt waren 25 Mitarbeiter der Stadt aktiv.