von sk

Die Kinder erhalten GPS-Geräte, einen großen gedruckten Stadtplan und die Broschüre „Stadtranger“. Damit machen sich die Kinder auf den Weg auf die etwa sechs Kilometer lange Tour. Die Kinder dürfen sieben Stationen anlaufen, bei denen es Aufgaben zu lösen gibt. Sind alle Aufgaben korrekt gelöst, ergibt die richtige Lösung die Koordinaten für das Endziel, bei dem die Kinder einen kleinen Schatz erhalten. In den Folgejahren wird immer jeweils eine Station verändert.

Leute Kochen, Reiten, Musizieren: Was Promis so in ihrer Freizeit machen Das könnte Sie auch interessieren

Feedback wird ausgewertet

Für diese eine Station befindet sich auf der Broschüre eine Feedback-Seite, die ausgefüllt werden und am Endziel abgegeben werden kann. Diese Feedback-Seite wird von städtischer Seite ausgewertet. Dadurch erhält die Stadtverwaltung Furtwangen Informationen von den Kindern, was an der Station verbessert werden kann, informiert Stadtjugendpfleger Dirk Maute.

Furtwangen Moderne Schatzsuche beendet die erste Woche Das könnte Sie auch interessieren

Die Geocaching-Tour sei somit nicht nur Spaß und Spiel für die Kinder, sondern diene der Stadtverwaltung auch als Instrument zur Kinderbeteiligung am Gemeinwesen.

Des Weiteren sind die Tour und die Koordinaten so angelegt worden, dass diese auch über das Smartphone, mit Google-Maps gelaufen werden können. Dadurch können auch Gastfamilien in Furtwangen, die über keine GPS-Geräte verfügen, die Tour erleben und natürlich auch am Feedback der jeweiligen Station teilnehmen.

Leben und Wissen Experte über Pokémon Go: "Das Spiel trainiert uns für die digitale Zukunft" Das könnte Sie auch interessieren

An den Folgetagen bis einschließlich Freitag, mit Ausnahme des Feiertags an Fronleichnam, 20. Juni, gibt es Programmangebote für die Ferienkinder. So ist am Freitag, 21. Juni, Wandern angesagt. Von Schönwald beginnend, wandert die Gruppe zum Blindensee. Dort erfahren die Kinder auf spielerische Weise mehr über die Lebenswelt Moos. Dann geht es zurück in den Kurpark. Dort bleibt für die Kinder Zeit für ein Vesper sowie Spiel und Spaß.

Informationen im Internet: www.furtwangen.de