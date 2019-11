Im Herbstferienprogramm trafen sich mehr als 30 Kinder im Hort des Kindergarten Maria Goretti. Die Woche stand unter dem Motto Harry Potter und begann mit einer Filmsequenz aus „Stein der Weisen“. Im Anschluss durften die Kinder zu Bildern von Darstellern und Orten aus den Filmen erzählen.

Am Nachmittag wurden Hexenhütte und Zauberstäbe gebastelt und Glibberschleim gefertigt. Am zweiten Tag ging es in den „Zauberwald“, der leider wegen des schlechten Wetters in die Halle im Kindergarten verlegt wurde. Dort durften die Kinder ihr eigenes Spinnennetz erstellen, pädagogische Aufgaben erleben und einen Parcours durchlaufen.

Suppe aus 30 Kürbissen

Am Mittwoch wurde aus mehr als 30 großen Kürbissen eine leckere Suppe zubereitet und im Anschluss gemeinsam gegessen. Am Nachmittag durften die Kinder aus den Kürbissen, tolle Kürbissgeister schnitzen.

Am Abschlusstag wurde in kleinen Gruppen ein leckeres und buntes Buffet zubereitet, das am Nachmittag, nach einer kleinen Zauberparty in der Halle mit Musik und diversen Spielen, gemeinsam gegessen wurde. Ebenfalls bereitete eine kleine Gruppe aus fünf Kindern einige Zaubertricks vor, welche sie in einer kleinen Zaubershow präsentierten.