von Siegfried Kouba

In der Sommerwerkstatt des Deutschen Uhrenmuseums Furtwangen wurde zuletzt kräftig gebastelt. Unter dem Titel „Akrobat schööön!“ stellten zehn Kinder individuelle, bewegliche Spielzeuge her.

Er begeisterte Generationen: Charlie Rivel, der spanische Clown mit viereckiger roter Nase, Glatze und riesenlangem, roten Kleid. Er brachte Millionen im Zirkusrund, im Kino und im Fernsehen zum Lachen. Sein Ausruf „Akrobat s-c-h-ö-ö-ö-n“ wurde zu seinem Logo und unter diesem Titel setzte ihm der Regisseur Wolfgang Staudte mit einem rührenden Film ein Denkmal.

Mit der Laubsäge am Werk

Nun landete der Wahlspruch im hiesigen Uhrenmuseum zum Bau eines lustigen Spielzeugs. Hierzu diente ein Brettchen mit vorgezeichneten Teilen, die mit der Laubsäge ausgesägt wurden. Arme, Beine und Korpus wurden fantasievoll bemalt, die Teile danach mit Verbundschnüren zusammengefügt und in einen Klemmmechanismus eingebaut. Fertig war der Akrobat, der turnen und einen Felgumschwung vollbringen konnte.

Führung durch die Sonderausstellung

Bei sämtlichen Fertigungsschritten standen Museumspädagogin Manuela Lübben-Konstantinoff und die wissenschaftliche Volontärin Isabelle Zink den Kindern zur Seite. Zink führte die jungen Teilnehmer zuvor durch die Sonderausstellung „Tick, Tack, Trick“. Die Kinder erlebten dabei eine Entdeckungsreise, auf der man in einem Theaterstück einen Stadtrundgang machte, um dort einem Feuer-Signal gebenden Trompeter zu begegnen. Auf dem Marktplatz war auf einer Stutzuhr ein Hütchenspieler mit Cowboyhut zu sehen. Ein Scherenschleifer durfte nicht fehlen, genau so wie ein Seiltänzer. Getroffen wurde auch ein Drehorgelspieler, der zwei Tambourinspieler, Bier-König Gambrinus und Kaiser Napoléon musikalisch in Bewegung hielt.

Ein Schaufensterautomat lenkte den Blick auf eine Uhrmacherwerkstatt und „ein Muss“ waren ein Knöpfleesser, der Geisbockreiter und natürlich Kuckucksuhren. Nach vollbrachter Tat durften die Kinder schließlich die großen Musikautomaten und das Orchestrion bewundern.

Die Sommerwerkstatt wird für Kinder ab acht Jahren jeweils dienstags bis zum 3. September angeboten. Treffpunkt ist das Foyer des Deutschen Uhrenmuseums. Die Gebühr beträgt zehn Euro. Anmeldung unter Telefon 07723/9 20 28 00.