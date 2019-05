von Jürgen Liebau

Der Gemeinderat hat am 11. Dezember mehrheitlich beschlossen, beim Landratsamt eine Tempo-30-Zone in der Bismarckstraße und Wilhelmstraße („von der alten zur neuen Post“) zu beantragen. Daraus wird nun nichts, wie Bürgermeister Josef Herdner in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab. Das Landratsamt habe das Ansinnen abgelehnt.

Straßenverkehrsordnung deutlich

Die Behörde zitiert in einem Antwortschreiben die Straßenverkehrsordnung. Darin heißt es, dass Tempo-30-Zonen nicht auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen eingerichtet werden dürfen. Bismarck- und Wilhelmstraße sind als Ortsdurchfahrt Teil der Bundesstraße 500.

Nur wenige Ausnahmen

Ausnahmen gebe es nur, wenn entlang der Straße Kindergärten, allgemeinbildende Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheime oder Krankenhäuser liegen. Das liege in dem betroffenen Straßenabschnitt nicht vor.

Rückenwind von Polizei

Rückenwind erhält das Landratsamt durch entsprechende ähnlich lautende Stellungnahmen des zuständigen Polizeipräsidiums Tuttlingen und des Regierungspräsidiums Freiburg. Stadtverwaltung und Gemeinderat von Furtwangen hofften, den Straßenabschnitt als Einkaufsstraße aufzuwerten, aber auch die Verkehrssicherheit zu erhöhen. So geht es stellenweise sehr eng zu, manchmal wird auf der Fahrbahn gehalten, um auszuladen oder Geschäfte zu besuchen. Das führt vor allem in den Hauptverkehrszeiten zu Behinderungen und Staus.