Der Musikverein Katzensteig zeigt am Samstag, 30. November, was in der wochenlangen Probenarbeit unter ihrem Dirigenten Harald Schilling zustande gekommen ist. Nachdem Schilling den Verein im Juli von seiner Vorgängerin Monika Mai übernommen hat, wurde gleich nach der Sommerpause mit der Vorbereitung für das Wunschkonzert begonnen.

Buntes Programm erwartet Zuhörer

Ein buntes Programm erwartet die Zuhörer. So wird es schwungvolle Konzertmärsche wie „Kaiserin Sissi“ und „Bohemia“ zu hören geben, jedoch auch Konzertantes wie „Spandiamo“ oder die schönsten Melodien aus „Aladdin“. Aber auch die Rock- und Popliebhaber werden nicht zu kurz kommen. Mit „Tagen wie diese“ und „Havanna“ sollen auch sie auf ihre Kosten kommen. Und ganz ihrem Motto, „kein Konzert ohne Polka“, bleibt sich der Verein mit „Ein Herz für Blasmusik“ und „Bis bald, auf Wiedersehen“ treu.

Wunschzettel bei allen Musikern

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr im Gasthaus „Löwen“ in Schönenbach. Der Eintritt an der Abendkasse kostet sechs Euro. Wunschzettel können bei allen aktiven Musikern erworben werden.