Die vierte Kanzelrede in St. Cyriak hält Volker Kauder. Unter dem Titel „Glauben in Bedrängnis“ spricht der langjährige Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag über Religionsfreiheit.

Alle Interessierten sind eingeladen

Zur Kanzelrede, die am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Furtwanger Stadtkirche zu hören sein wird, sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist frei. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Gerold Scherzinger an der Klais-Orgel.

Das sagt die Menschenrechtscharta

Die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen verbürgt in ihrem Artikel 18 die Religionsfreiheit sowohl im privaten wie im öffentlichen Raum. Die Religionsfreiheit umfasst sowohl die Bildung der eigenen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen wie auch ihren Wechsel und ihre private oder öffentliche Kundgabe einschließlich der Weitergabe, der Lehre und des Ritus.

„Ein zentrales Menschenrecht„

„Religionsfreiheit ist nicht irgendein, sondern aus meiner Sicht eines der zentralen Menschenrechte“, sagt Volker Kauder „es schützt den Menschen in seiner Auseinandersetzung mit seinem Ursprung und seinem Ende.“

Gläubige vielerorts verfolgt

Dennoch werden Menschen in vielen Teilen der Welt wegen ihrer Religionszugehörigkeit verfolgt und getötet. Während für Menschenrechtsorganisationen meist politisch Verfolgte im Fokus stehen, könne man über religiöse Verfolgung nicht einfach hinwegsehen, ist der Politiker überzeugt. Christen sind nach seiner Erkenntnis die am häufigsten verfolgte Religionsgruppe der Welt. Unter anderem im Irak, Ägypten, Nigeria, China und Indien werden jedes Jahr hunderte von Christen Opfer von Verfolgung.

Ja auch zu Moscheen in Deutschland

Ganz ausdrücklich möchte Kauder sein Engagement jedoch nicht nur auf Christen fokussiert wissen: „Die Religionsfreiheit, die wir einklagen, muss für alle Menschen gelten, unabhängig davon, welcher Religion sie angehören.“ Religion müsse im öffentlichen Raum stattfinden können. Deshalb sollten beispielsweise auch Muslime in Deutschland Moscheen bauen.

Hoher Papst-Orden für bekennenden Protestanten

Für sein Engagement für verfolgte Christen erhielt der bekennende evangelische Christ Volker Kauder 2014 den päpstlichen Gregorius-Orden, einen der höchsten Orden, den die katholische Kirche verleiht.

Begleitende Ausstellung

Ergänzend zur Kanzelrede ist von 11. bis 18. März die Missio-Ausstellung „Religionsfreiheit unter Druck“ in St. Cyriak zu sehen. Sie kann während der Öffnungszeiten der Kirche von 10 bis 17 Uhr jederzeit bei freiem Eintritt besichtigt werden.