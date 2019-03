von Siegfried Kouba

Unkompliziert und im gegenseitigen Einverständnis verlief die Bestimmung von Ortschaftsratskandidaten der Freien Wählervereinigung Rohrbach im Rathaus des Ortsteils. Sechs Plätze sind zu besetzten und sechs Kandidaten stehen zur Verfügung, die in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt werden. Was sie eint, ist ihr Einsatz für Kindergarten, Unterstützung der Vereine, Erhalt der Dorfstruktur, Verbesserung der Infrastruktur und Zusammenhalt der Einwohner.

In alphabetischer Reihenfolge

Die Liste führt die 38-jährige Versicherungskauffrau und Betriebswirtin Michaela Duffner an, die Breitbandausbau und Radweg zu ihren Themen macht. 29 Jahre alt ist Oliver Offenburger. Der studierte Wirtschaftsingenieur und Informatiker ist Geschäftsführer eines IT-Unternehmens. Ihm ist die Verbesserung des Internetzugangs wichtig. Maik Schwer (25 Jahre) ist Werkzeugmacher, und ihn interessieren die allgemeinen Anliegen in der Gemeinde, genau wie Petra Welp, eine 40-jährige Physikerin. Der 25-jährige Urs Winkler ist selbstständiger Dienstleister. Technischer Betriebswirt ist Michael Woelki (53). Allen liegt die Verständigung mit den Bürgern auf einer Ebene am Herzen.