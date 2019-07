von Rebekka Bösinger

Gemeinschaft, Tanz und jede Menge Fußball. Das wurde den Besuchern des jährlichen Sportfests des Fußballclubs 07 Furtwangen geboten. Bei schönstem Wetter und bester Laune wurde im Bregstadion drei Tage lang gefeiert, zusammengesessen und vor allem natürlich um möglichst viele Siege gewetteifert.

Elfmeter-Cup im Flutlicht

Bereits am Freitag ging es gemütlich los mit einem Feierabendhock und anschließenden Turnieren der E- und D-Jugend. Höhepunkt des Tages war der legendäre Nacht-Elfmeter-Cup bei Flutlicht. Bei Beginn der Dämmerung begannen die Teams aus jeweils vier Spielern und einem Torhüter, so viele Tore wie möglich zu erzielen. Am besten schnitt dabei das Team Wopf ab, dicht gefolgt von den Will Griggs Soccerworriors und The Italianos. Die Sieger konnten sich über ein Preisgeld von 200 Euro freuen.

Bereits am Samstagmorgen ging es mit Wettkämpfen weiter. Die C- und B-Jugend begannen mit den ersten Spielen auf dem Rasen- und dem Kunstrasenplatz. Nachdem auch die Spielgemeinschaft der A-Jugend ihr Können bewiesen hatte, ging es nachmittags auf den Straßencup zu. In kurzen Zehn-Minuten-Spielen traten jeweils zwei Teams gegeneinander an, jagten sich über das Feld und versuchten dem gegnerischen Team den Ball abzunehmen, um diesen dann im Tor landen zu lassen.

Die Gäste des Sportfests genossen das Schauspiel mit Musik, einem Bierwagen, Imbiss sowie einer großen Auswahl an Kuchen und Torten.

Die Erwartungen des FC Furtwangen wurden am Samstag bereits weitestgehend erfüllt. Zwar hätte es laut den Spielern auch nicht geschadet, wenn noch mehr Zuschauer gekommen wären, aber man freute sich am Samstag vor allem darüber, dass so viele Kinder und Jugendliche ins Bregstadion gekommen waren.

One2steps begeistert mit Rhythmus und Taktgefühl

Die Stimmung war das ganze Wochenende über ausgelassen. Als Glanznummer führte am Samstagabend die Tanzgruppe One2steps ihre Choreographie vor. Zu rockiger Musik zeigten die acht Tänzerinnen, dass es nicht immer nur um Fußball gehen muss und dass man auch mit Rhythmus und Taktgefühl mehr als beeindrucken kann. Das Publikum war so begeistert, dass die Gruppe direkt noch einmal eine Zugabe lieferte.

Auch am letzten Tag des Sportwochenendes ging es wieder zur Sache. Während die D-Mädchen auf dem Rasenplatz spielten, gab es ein Blitzturnier der F-Junioren auf dem Kunstrasen. Nachdem sich die beiden Teams duelliert hatten, trat die Alte-Herren-Mannschaft gegen die zweite Herrenmannschaft des FC Schonach an. Gleichzeitig spielte beim Wehrle-Cup die zweite Mannschaft gegen die erste Herrenmannschaft der DJK Welschensteinach. Das letzte Turnier der Aktiven fand zwischen den Verbandsligaaufsteigern DJK Donaueschingen, der Spvgg Trossingen und den Gastgebern des FC 07 Furtwangen statt. Zum Abschluss des Tages und somit auch des ganzen Sportfestes kam es zur Verlosungen der großen Tombola.