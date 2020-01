von Helmut Junkel

Zum Landesfinale der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ im Skilanglauf fuhr das Otto-Hahn-Gymnasiun mit Realschulzug Furtwangen wieder mit zwei Teams in das Schwarzwald Nordic Center auf dem Notschrei. Weil auf dem Kniebis kein Schnee lag, musste der Landesbeauftragte Ferdinand Frey aus Baiersbronn zu dieser Schneeoase ausweichen. Der SV Kirchzarten unterstützte die Durchführung des zweitägigen Finales komplett mit der Präparierung der Loipe bis hin zur Auswertung mit einem 15-köpfigen Helferteam.

Ausgeglichenes Team

Schon zum Einzellauf mit acht technischen Einlagen über zwei Kilometer des Wettkampfs III der Mädchen hatte die Trainerin des OHG Furtwangen, Sarah Waidelich, gegenüber des vorausgegangenen Regierungsbezirksfinales das erste Team verstärkt aufgestellt, weil sich nur die zwei besten Schulen für das Bundesfinale in Schonach im Februar qualifizieren konnten. Im Kampf um die Landes-Schulmeisterschaft wurden vier, aber für die Qualifikation zum Bundesfinale im Einzellauf fünf Läuferinnen gewertet. Tagesbestzeit im Einzellauf in der freien Technik lief in 6:05,8 Minuten die 14-jährige Leonie Maier vom Kreisgymnasium Titisee-Neustadt. Als ausgeglichenes Team zeigte sich das OHG mit den Duffner-Drillingen Jana als Beste und Sechste, Annika Dietrich als Neunte vor Leni und Marie Duffner sowie Joana Schwer als 16., die für ein gutes Zwischenergebnis für die Vergabe des Landesmeistertitels sorgten.

Freude an zwei Schulen

Den Staffellauf zum Abschluss über dreimal 2,5 Kilometer im Wettkampf III der Mädchen gewannen mit Start-Ziel-Sieg Dana Horngacher, Lotta Schelb und Leonie Maier vom Kreisgymnasium Titisee-Neustadt in 20:36,7 Minuten um 28,4 Sekunden vor dem Trio des OHG Furtwangen mit Annika Dietrich, Leni und Jana Duffner, das damit Landesschulmeister wurde. In der 5er-Wertung zur Qualifikation für das Bundesfinale war aber Furtwangen um 51,1 Sekunden besser als das Hochschwarzwälder Gymnasiumteam. Freuen durften sich aber am Ende beide Schulen über den Einzug ins Bundesfinale.