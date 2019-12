von Siegfried Kouba

Eine Chance für junge Musiker gab es in der Kulturfabrik. Oft schon traten Gruppen oder Solisten auf, die vom Verein Uhr & Kultur gefördert wurden und später Karriere auf großen Bühnen machten. Dieses Mal waren es vier Jazzer aus der Region, die ihre Künste hören ließen.

Könner an Stöcken und Besen

Zur Entfaltung diente Free Jazz mit Blues, Swing und Ballade in einer seriösen, fast akademisch gepflegten Form. Alle vier Musiker studieren und ließen beachtliche Reife hören. Impulsgeber zum Konzert war der Furtwanger Lucas Klein, der gewisse Eleganz mit seinem Drumset bewies, gekonnt Stöcke und Besen bediente, die Membrane der unterschiedlich gestimmten Trommeln zum Schwingen brachte, dem Becken ein intensives Rauschen, Glockenklänge oder sandiges Flüstern abrang und mit dem Hi-Hat rhythmische Basis bot. Mitgebracht hatte er Lennard Fiehn, der an Tenorsax und Bassklarinette daheim war.

Virtuos mit dem Rieseninstrument

Erstaunlich war, dass er sich mit dem bis ins tiefe Cis reichende Bassinstrument in oberen Oktaven kultiviert und klangschön mit jazzigem Touch bewegte. Seinem Kollegen Julian Drach schien das Altsaxofon in die Wiege gelegt worden zu sein. Er bestach mit durchdringendem Ton, bester Phrasierung, durch Riffs und professionelle Läufe sowie mit Ausdrucksstärke. Und dann kam er: Kontrabassist Sebastian Ascher. Er wusste virtuos mit dem viersaitigen Rieseninstrument umzugehen, zupfte und schlug sich durch das Programm, legte eine sichere Grifftechnik bis in hohe Lagen mit Daumenaufsatz hin, überzeugte mit verschiedenen Vibrati und Tremolowellen und war Garant für metrische Sicherheit. Das Quartett kam offenbar gut beim Publikum an, das zwar erst eines „warm up“ bedurfte, um die Einzelvorträge zu honorieren.

Hut ab fürs Musikstück

Insgesamt wurde das von Lucas Klein moderierte, kunstvolle Programm mit Klassikern bestens aufgenommen. Was dem Quartett eine besondere Note gab, waren die Eigenkompositionen. Da musste man schon den Hut abnehmen, wie aus einem viertaktigen Motiv ein gerundetes Musikstück entstand, das bestens als Rausschmeißer diente.

Ein wahres Hörvergnügen

Was sucht eine Schildkröte bei einer Jazzsession? Ganz einfach: „Turtle“ war der Titel einer Erfindung von Lennard Fiehn, ein recht melodiöses Stück, das die Saxofone über einem galoppierenden Rhythmus des Schlagzeugers perfekt vereinte. Kompositorisches Talent wurde auch mit „Letter“ bewiesen. Erfreulich war die subtile Gestaltung, etwa beim Musicaltitel „All the things you are“ (J. D. Kern), flott erklang mit Fantasie-Charakter „Tea for two“ und singende Saxe waren bei Horace Silvers „Peace“ zu hören. Weitere Titel gab es von Ron Carter oder David Newman, alles auf Klangwirkung und akustische Effekte angelegt. Jacques Barthillat war erfreut, dass ein Hörvergnügen das inspirierte Publikum erreichte.