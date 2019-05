von Siegfried Kouba

Ganz im Zeichen der Jugendmusikschule (JMS) St. Georgen-Furtwangen stand der Dienstagabend der Kulturwoche.

Synonym für Inklusion

Zu erleben waren blutjunge Musikanten und erfahrene Profis bei Blues, Pop, Rock und Jazz. Grußworte gab es von Bürgermeister Josef Herdner und JMS-Leiter Bernd Rimbrecht. Der Rathaus-Chef dankte für das Engagement der Akteure, die gute Ausbildung bei der JMS und den Sponsoren für ihre Unterstützung. Rolf Langenbach, bekannt von der Band BQP, kann man als Synonym für Inklusion nennen. Mit seiner Band „Rolling Bowling“ führt er Menschen unterschiedlicher Begabung zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Man spürte die Begeisterung bei „Country Roads“, „Mama Mia“, beim Titel-Blues mit seinen „fünf“ Jahreszeiten, dem „Wir sind die Band, die jeder kennt“ oder dem „Melonenmann“. Eigene Texte stellten Bezug zu Schwarzwald oder Bergamo her oder waren schlichtweg erheiternd.

Zwei Sängerinnen und Pop – das sind Nikolina Kosanovic (links) und Pia Schartel, die Titel wie das kernige „Dig up her“ bieten. | Bild: Siegfried Kouba

Markante Stimmen

Die Sparte Pop-Gesang übernahmen Nikolina Kosanovic und Pia Schartel, die sich mit ihren Gitarren selbst begleiteten. Markante Stimmen, rhythmische und energische Gestaltung, nötiges Feeling und stimmiger Sound begeisterten die Zuhörer bei „Breezeblocks“, „Tomorrow never came“, „Gun“, „Goodbye Kiss“, „Dig up her“, „Born to die“ und „Clorine“.

Lockere Jugendliche

Lockere Jugendliche, die ungeschminkt musizieren, scharten sich um Lehrer Jens Fritz. Er lieferte den Namen der Band „Fritz and the Gang“. Vokalsolisten bis Kontrabass bestimmten Klangfärbung und rockig-poppigen Stil, begonnen mit „A sky full of stars“. Das bluesige „Human“, das jugendlich lebensbejahende „Je veux“ oder das von Weisheit und Träumen geprägte soulig-poppige „7 Years“ ragten hervor. Jeder Zuhörer konnte seinen Lieblingstitel heraus filtern.

Hochklassiger Jazz wird am Dienstagabend geboten. Frontmann Tom Timmler (Tenorsax) und seine drei Mitstreiter begeistern. | Bild: Siegfried Kouba

Jazz der Spitzenklasse

Dann kamen die Top-Musiker, die „Jazz der Spitzenklasse“ ankündigten und lieferten. Zwei alte Hasen trafen auf zwei junge Füchse und beim Intro mit „Freddie Freeloader“ wurde die Interpretationsfolge von Sax, Piano, Bass und Drumset gefestigt. Frontmann Tom Timmler (Tenorsaxofon) ist in der Szene ein Begriff und sein Kollege Martin Hess gilt als erstklassiger Kontrabassist. In Valentin Melvin war ein hoffnungsvolles Talent am Piano zu hören und Schlagzeuger Lukas Klein hat sich einen Namen in der Region gemacht. Alle beherrschen die freie Improvisation. Aus einem Guss wurde die Eigenkomposition „Mahatma“ geformt und mit enormen Tempo erklang „Yes and no“. Daneben war „On green dolphin street“ ein beliebter Jazzstandard.