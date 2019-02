von Stefan Heimpel

Der Bundestag hat in Furtwangen getagt. Dies war ein Teil eines Plan- und Rollenspiels, das die Teilnehmer an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei einem Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung zur politischen Bildung im IB-Jugendgästehaus in Furtwangen durchführten.

Jugendliche aus Stuttgart

Dabei ging es darum, die Entstehung eines Gesetzes an einem konkreten Beispiel durchzuspielen. Wesentlich zum FSJ, das viele Jugendliche in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen ableisten, gehören Kurse und Seminare. In Furtwangen waren 20 Jugendliche aus dem Raum Stuttgart zu Gast, die dort mit dem Träger Internationaler Bund (IB) ein FSJ absolvieren. Da lag es nahe, für das Seminar das IB-Jugendgästehaus im Furtwanger Skiinternat zu nutzen.

Teilnehmer entwickeln Gesetz

Für solche Seminare sucht sich der IB entsprechende Partner. Hier war es die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Seminare zur politischen Bildung organisiert. Im Zentrum dieses zweitägigen Seminars stand die Situation von Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Im Planspiel sollten die Teilnehmer ein Gesetz entwickeln und so unterschiedliche Themen der Arbeitsmarktpolitik bearbeiten. Dazu wurden die Jugendlichen in fünf Gruppen eingeteilt, die verschiedene Bereiche im Gesetzgebungsverfahren betreuten. Zuerst gab es die Regierung, die einen Gesetzentwurf ausarbeiten musste und den Gruppen, die den Bundestag und den Bundesrat repräsentierten, vorlegte.

Jede Partei redet mit

Bei der Bundestagsgruppe waren die Rollen der verschiedenen Parteien vergeben, die von den Teilnehmern in ihren Positionen vertreten werden mussten. Beim Bundesrat waren es die Positionen von Bundesländern. Dazu kamen verschiedene Lobbyisten, wie beispielsweise Gewerkschaften, die die Entwürfe aus ihrer Sicht kommentierten.Schließlich musste ein Vertreter der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung das Ganze für die Öffentlichkeit verständlich machen, beispielsweise mit einer Plakat-Aktion. Während die Gruppen ihre Arbeitssitzung hatten, konnten die anderen Teilnehmer jeweils diesen Diskussionen zuhören.

Am Ende ein Kompromiss

Bei der Bundestagssitzung beispielsweise musste die Regierung ihren Gesetzesvorschlag verteidigen, den sie zuvor in ihrer Gruppe erarbeitet hatte. In der Diskussion mit den Politikern aus den verschiedenen Parteien gab es dann wieder ganz neue Aspekte und Überarbeitungen. So erfuhren die Jugendlichen hautnah, wie schwierig es ist, im demokratischen System für die eigene Meinung in Debatten einzutreten und Kompromisse auszuhandeln.

Rhetorik gehört dazu

Das Planspiel-Gesetz wurde am Ende verabschiedet. Bei der Auswertung der Simulation waren die Teilnehmer zufrieden. Man habe gemerkt, dass der Beruf des Politikers nicht einfach sei und man Hartnäckigkeit, Durchsetzungs- und Kompromissfähigkeit, und eine gute Rhetorik benötigt.

Informationen im Internet:

http://www.fsj-baden-wuerttemberg.de

Überlingen Selbsttest: Mit dem Rollstuhl durch die Stadt Das könnte Sie auch interessieren