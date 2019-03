von Christa Hajek

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickten die Rohrbacher Landfrauen zurück bei ihrer Hauptversammlung im Gasthaus Löwen. Angelika Müller zeigte sich erfreut, dass der Verein inzwischen 95 Mitglieder zählt und auch viele junge Frauen mit dabei sind.

Vieles organisiert

Die Landfrauen organisieren eine Menge: Krabbelgruppe, Kinderturnen und eine Handarbeitsgemeinschaft. Auch sportlich sind die Frauen aktiv beim Nordic Walking und bei Radtouren. Einnahmen bringt vor allem dreimal jährlich der Marktstand. Angelika Müller bedankte sich herzlich für die gespendeten Kuchen, insgesamt rund 120 an der Zahl. Die Frauengemeinschaft lud die über 80-jährigen Mitbewohner zu einem Ausflug und zum Seniorennachmittag ein. Ein Vortrag informierte im Mai über Tricks an der Haustür. Gekauft wurden T-Shirts für die Mitglieder.

Buntes Programm für 2019

Auch in diesem Jahr haben die Rohrbacher Landfrauen wieder ein vielseitiges Programm vorbereitet, wie Angelika Müller bekanntgab. Zwei Vorträge sind geplant: Am 10. April geht es rund um die Tomate, am 18. Mai wird beim Frauenfrühstück über das Immunsystem informiert. Der Ausflug steht am 20. Juli auf dem Programm.

Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses startet

Ortsvorsteher Karl Wehrle war bei den Landfrauen zu Gast und informierte über die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, die nun startet. Gebaut wird in zwei Abschnitten, man habe darauf geachtet, dass die Vereine trotz der Bauarbeiten nutzbare Räume haben, wenn es auch gelegentlich Einschränkungen geben werde.

Projekt soll Ende 2020 abgeschlossen sein

Mitte bis Ende 2020 soll das Haus fertig sein. Wehrle versicherte, die Bauarbeiten bis zum Schluss zu begleiten, auch wenn er nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidiere. Bei Kaffee und Kuchen klang die Versammlung aus.