von Christa Hajek

Über beachtliche Erfolge konnten sich die Kegler des Furtwanger Postsportvereins freuen. Bei der Hauptversammlung im Bergstüble waren die Regularien schnell und in kameradschaftlicher Atmosphäre abgewickelt.

Die Vorsitzende Angelika Lubenow hieß die Mitglieder willkommen. In ihrem Jahresbericht lobte die Vorsitzende die Spielgemeinschaft mit Rot-Weiß Unterkirnach als sehr erfolgreich. Sie kündigte an, dass in der neuen Runde nach den Sommerferien der Kegelclub Freundschaft Wolterdingen die Zweier- zu einer Dreiergemeinschaft erweitern wird. Der Furtwanger Postsportverein hat knapp 80 Mitglieder, von denen 14 aktiv kegeln.

Vizemeister und Meistertitel geholt

Ausführlich berichtete Sportwart Stefan Weiß über die Ergebnisse der abgelaufenen Saison. Von der Landesliga B stieg die erste Herrenmannschaft in die Landesliga A auf. Als Vizemeister gelang der zweiten Mannschaft der Aufstieg in die Bezirksliga A. Die erste Mixed-Mannschaft holte in einer guten Runde den Meistertitel und wurde mit dem Aufstieg in die Bezirksklasse A belohnt. Im Mittelfeld beendete die zweite Mixed-Mannschaft des Vereins die Rundenwettkämpfe ebenfalls gut. Am 14. Juni werden einige Kegler der Spielgemeinschaft an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen. Dann beginnt die Sommerpause, im September gehen die Wettkämpfe weiter.

Entlastung und Wahlleitung übernahm Fridolin Bensel. Christoph Weißer wurde als zweiter Vorsitzender bestätigt, die Kasse führt weiterhin Martina Eschle, Martin Kirner wurde Beisitzer, zum neuen Sportwart wurde Siegmund Lubenow gewählt.

Bernhard Uhl, Vorsitzender aus Unterkirnach, bezeichnete in seinem Grußwort die Aufstiege als „eine tolle Sache“. Die Zusammenarbeit mit dem Wolterdinger Verein werde es gestatten, in der neuen Saison noch schlagkräftigere Kegelmannschaften aufzustellen.