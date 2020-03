von Jürgen Liebau und Jürgen Dreher

In Furtwangen gibt es drei bestätigte Fälle von Corona-Erkrankungen. Das gab das Landratsamt am Wochenende bekannt. Bislang noch ohne offizielle Corona-Fälle sind Vöhrenbach und Gütenbach.

Bis Sonntagmittag 76 Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis bestätigt

Damit hat sich mit Stand Sonntag, 12 Uhr, die Zahl der Corona-Infizierten im Schwarzwald-Baar-Kreis auf 76 erhöht. aus. Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert.

Bereits am 4. März war zwar bekannt geworden, dass sich der Rektor der Werkrealschule am Ilben mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hatte, sodass die Schule vorsorglich geschlossen wurde. Damals mussten auch weitere Lehrkräfte sowie Schüler, die Kontakt mit dem Rektor hatten, sicherheitshalber in häusliche Isolation – auch wenn sie keine bestätigten Corona-Fälle waren.

Allerdings werteten die Behörden die Infektion des Rektors nicht als Furtwanger Fall, sondern rechneten ihn aufgrund seines Wohnortes dem Raum Freiburg zu.

Die Bevölkerung wird aufgerufen, dringend die Hygienemaßnahmen zu beachten, persönliche Kontakte zu anderen Menschen zu reduzieren und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.