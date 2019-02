von SK

Über die richtige Vorsorge, damit Eltern und Kinder rechtlich auf der sicheren Seite stehen, gibt es einen Vortrag im Elterntreff in Furtwangen, der sich besonders an junge Familien richtet. Wofür braucht man eine Vorsorgevollmacht, eine Betreuungs- oder Patientenverfügung? Durch Unfall, Krankheit oder Alter kann jeder in die Lage kommen, nicht mehr selbstverantwortlich wichtige Angelegenheiten des Lebens regeln zu können. Daraus ergeben sich Fragen wie: Was wird, wenn man auf die Hilfe anderer angewiesen ist? Wer handelt und entscheidet, wenn man es selbst nicht mehr kann? Wird dann der eigene Wille auch beachtet? Wer kümmert sich um die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse?

Gültige Vollmacht wichtig

Hoffentlich werden natürlich Angehörige oder nahe Freunde beistehen, aber wenn es um rechtsverbindliche Erklärungen oder Entscheidungen geht, können weder der Ehepartner oder die Lebensgefährtin, noch die Kinder, gesetzlich eintreten. Dies geht nur mit einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht oder wenn jemand gerichtlich bestellter Betreuer ist.

Als Referentin kommt Doris Borchert vom Sozialdienst katholische Frauen Villingen, am Donnerstag, 7. Februar, in den Elterntreff im Kinderhaus St. Elisabeth, Dachgeschoss, Bahnhofstraße 7, in Furtwangen. Das Treffen beginnt um 9 Uhr, der Vortrag startet um 9.30 Uhr.