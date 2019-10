von Hans-Jürgen Kommert

Nachdem in Gütenbach die Breitbandversorgung vom Gewerbegebiet Neueck bis mitten ins Dorf gelangt ist, sollen nun im zweiten Bauabschnitt der Außenbereich und die „weißen Flecken“ beseitigt werden.

Rund 250 Haushalte wurden angeschrieben

Zur Vorstellung dieses zweiten Bauabschnitts konnte Bürgermeisterin Lisa Wolber eine große Menge an interessierten Einwohnern im Pfarrsaal begrüßen – der platzte aus allen Nähten, viele Bürger standen gar außerhalb des Saals dicht gedrängt. Immerhin rund 250 Haushalte hatte man angeschrieben, ein Großteil der Betroffenen hatte sich wohl eingefunden. Wolber freute sich über die Priorisierung von Gütenbach, strahlte die Bürgermeisterin – auch wenn ab Frühjahr 2020 so manche Umstände in Kauf genommen werden müssten.

Jetzt werden die einzelnen Täler erschlossen

„Jede Milchkanne“ wolle man anschließen, betonte denn auch der Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis, Jochen Cabanis. Vordringlich sei zunächst die Versorgung des Gewerbes gewesen, nun wolle man auch in die einzelnen Täler hineingehen. Doch zunächst stellte er den Zweckverband vor und seine Mitarbeiterin Petra Sulzmann, die für die Betreuung und das Kundenmanagement zuständig sei.

Der Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung, Jochen Cabanis, zeigt ein Glasfaser-Kabelbündel mit Hausabzweigung. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Geld vom Bund macht viele Hausanschlüsse nahezu gratis

Man sei derzeit etwas spät unterwegs, gab er zu, doch das habe seine Gründe: die Bundesförderung. Bisher hatte nur das Land Zuschüsse gewährt, nun nimmt der Bund zusätzlich Geld in die Hand. Doch wie er das tut, musste zunächst herausgefunden werden. Mit dem Vorteil, dass nahezu im gesamten Ausbaubereich die Hausanschlüsse praktisch kostenlos seien.

Kabelanschluss-Inhaber müssen wohl zahlen

Ein Problem bestehe aber: Im Ausbaubereich seien 28 Haushalte mit Kabelanschluss, die nominell deutlich über dem Grenzbereich von 30 MBit lägen – diese müssten aller Voraussicht nach die Hausanschlüsse bezahlen, und zwar vom Übertritt auf das Grundstück an.

Wichtiger Standortfaktor

Heutzutage sei ein funktionierender Breitbandanschluss der wichtigste Standortfaktor für viele Firmen bei einer Neuansiedlung, weit vor der Verkehrsanbindung, wie Umfragen ergeben hätten. „Niemand kennt die Dienste der Zukunft bereits heute, aber sie werden kommen und sie werden mehr Bandbreite benötigen“, so Cabanis.

Ganzes Haus aus der Ferne steuerbar

Schon heute sei das Smart-Home, also das elektronisch fernsteuerbare Zuhause, keine Zukunftsmusik mehr. Dabei könne das ganze Haus, respektive die Technik des Hauses, auch per Handy aus dem Urlaub auf Teneriffa verfolgt und gesteuert werden. Fernsehen über das Internet bringe nie gekannte Bildqualität und Störungsfreiheit. Nach der Ausschreibung für das kreisweite Backbone-Netz und die einzelnen Gemeinden war eines klar: Deutschlands größter Anbieter zeigte kein Interesse.

„Sehr potenter Partner“

„Wir haben mit dem Anbieter Stiegeler einen sehr potenten Partner, mit dem wir dennoch auf Augenhöhe verhandeln können, als Großkunde mit im Endausbau deutlich mehr als 10 000 Anschlüssen“, sagte Cabanis.

Vorsicht bei Vertragskündigungen

Die Vertragslaufzeit betrage stets wie überall zwei Jahre, diese verlängert sich ohne Kündigung jeweils wieder um ein Jahr. Er mahnte die Anwesenden jedoch, eine Vertragskündigung beim derzeitigen Anbieter niemals selbst auszuführen – „dann ist Ihre derzeitige Telefonnummer weg“.

Baufirma meldet sich im zeitigen Frühjahr

Alles Weitere werde in den nächsten Versammlungen gegebenenfalls direkt mit dem Anbieter geregelt. Im zeitigen Frühjahr werde sich die Baufirma bei den Betroffenen melden, um den günstigsten Weg für die Verlegung zu vereinbaren. Die angegebenen Verlegungswege seien dabei ein Anhalt. Im Anschluss stellte sich Jochen Cabanis den Fragen der Bürger.