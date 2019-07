von Hans-Jürgen Kommert

Ihr Sommerfest feierte die Pfarrgemeinde St. Cyriak mit den Kindergärten Maria Gorretti, St. Martin und dem Kinderhaus St. Elisabeth am Wochenende auf dem Kindergartengelände St. Martin auf dem Kussenhof – und man darf getrost von einem erfolgreichen Fest sprechen. Josef Straub vom Pfarrgemeinderat St. Cyriak erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass dieses Sommerfest praktisch der Ersatz für die früheren Pfarrfeste sei. „Da kam zum Schluss kaum noch jemand“, erinnerte sich Straub. Auch in der Kirche liege die Zukunft bei den Kindern, daher sehe er das Sommerfest als wichtige Sache an. Ein Mittagstisch mit Würsten und Steaks vom Grill sorgte dafür, dass so manche Küche in Furtwangen kalt blieb. Kaffee und Kuchen sowie eine Cocktailbar rundeten das kulinarische Angebot ab, das reichlich genutzt wurde.

Sehr geduldig sind die kleinen Ponys auch bei der herrschenden Hitze. Aber ein Sommerfest ohne Ponyreiten wäre ja auch langweilig. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Um den Eltern einen eher ruhigen und entspannten Nachmittag zu bieten, sorgte das große Team um die Gesamtleiterin Silvia Fürderer, die allen drei Einrichtungen als Leiterin vorsteht, für die Kinder-Unterhaltung. Da gab es einen großen Spieleparcours, bei dem die Kinder mit einem Laufzettel die einzelnen Stationen besuchten. Es wurde Wäsche aufgehängt, ein Pustekuchen angeboten, die Fühlkisten sorgten für Spannung, und Dosenlaufen und -werfen waren ebenso gefragt. Am Ende gab es für jeden Teilnehmer, der alle Stationen abgehakt hatte, eine kleine Überraschung. Mehrmals trat das Kasperle auf, ein Tornado konnte gebastelt werden, die Kinder konnten sich schminken lassen, eine Murmelbahn bauen oder auf Ponys reiten.

Gefragt sind Grillkunst und Schatten beim Sommerfest der Pfarrgemeinde St. Cyriak. Bilder: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Zu späterer Stunde wurde Stockbrot gebacken, und Familie Buso von der Eisdiele „Il Gelato“ spendierte den Kindern Eis. Ein ganz spezielles Highlight für die Kinder an diesem schwülwarmen Samstagnachmittag war die Wasserrutsche, die mehrere Meter den Hang hinunterführte und immer mit Frischwasser gespeist wurde. Der Erlös dieses Sommerfestes findet beim religionspädagogischen Projekt „Erarbeiten des Singspieles Ruth mit Aufführung“ Verwendung, wie die Leiterin sagte. Zielgruppe für dieses Projekt sind die Grundschulkinder der Seelsorgeeinheit Bregtal mit dem Schwerpunkt der Erstkommunion 2020.