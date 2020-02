von Bernward Janzing

So mild ist es um diese Jahreszeit in den vergangenen 41 Jahren nicht gewesen: Der Januar 2020 war in Furtwangen extrem warm und zugleich sonnig und trocken. An Schnee war entsprechend kaum zu denken.

Die Mitteltemperatur erreichte an der Wetterstation auf dem Kussenhof den neuen Januar-Rekordwert von 1,9 Grad. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnittswert, der sich aus den Messungen seit 1979 ergibt, war er damit fast vier Grad zu warm. Der bisherige Spitzenwert ist unterdessen gerade erst zwei Jahre alt: Bereits im Jahr 2018 hatte der Januar mit 1,4 Grad einen neuen Rekord aufgestellt.

Hohe Nachttemperaturen

Am wärmsten im vergangenen Monat war es am 9. Januar mit 10,5 Grad, und selbst der Monatstiefstwert blieb mit minus 7,5 Grad am 21. Januar noch sehr mild. Es ist in 41 Jahren erst das zweite Mal, dass die Temperatur im gesamten Januar nicht einmal auf minus acht Grad fiel: 2018 und nun 2020. Auffallend war ohnehin, dass in den vergangenen Wochen weniger die Tageshöchstwerte so extrem waren – in der Vergangenheit war es im Januar schon wärmer, sogar bis 16,5 Grad – sondern vielmehr die Nacht- und Morgentemperaturen so hoch.

Extrem mild am Monatsende

Vor allem am Monatsende wurde es extrem mild. Am Morgen des 31. Januars lag die Temperatur bei 7,5 Grad, am 1. Februar war es an der Wetterstation sogar ein halbes Grad wärmer. Mit einer Tagesmitteltemperatur um 7,5 Grad erreichten die beiden Tage um den Monatswechsel Werte die sonst eher für Anfang Mai typisch sind.

Kein Schnee und viel Sonnenschein

Die hohen Temperaturen gingen einher mit viel Sonnenschein. Der Januar erreichte in der Summe eine Einstrahlung von 43 Kilowattstunden pro Quadratmeter und lag damit rund ein Viertel über dem Normalwert. Er war somit der sonnigste seit elf Jahren.

Der 22. und 23. Januar waren die sonnigsten Tage des Monats in Furtwangen. Sie kamen mit Werten um 2,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter an den maximal möglichen Wert zu dieser Jahreszeit heran.

Trockenster Januar seit elf Jahren

Parallel dazu waren die Niederschläge gering. Mit 90 Litern pro Quadratmeter wurde der langjährige Mittelwert auf dem Kussenhof nur etwa zur Hälfte erreicht. Der Januar war damit in Furtwangen der trockenste seit elf Jahren.

Bei den hohen Temperaturen und zugleich ausbleibenden Niederschlägen im Januar blieb der Schnee in den vergangenen Wochen praktisch aus. Im Monatsmittel erreichte die Schneedecke an der Wetterstation gerade 1,9 Zentimeter, das war der niedrigste Januarwert seit 1989. Die höchste Schneemenge des Monats wurde mit gerade einmal 15 Zentimetern am 29. Januar verzeichnet.

Februar der Hauptschneemonat

Die Furtwanger Aufzeichnungen der vergangenen 41 Jahre zeigen, dass der Februar inzwischen mit Abstand vor dem Januar zum Hauptwintermonat geworden ist – früher lag er mit dem Januar etwa gleichauf. Das heißt: Der Schnee kam häufig später als früher.

So brachte der Februar in den letzten zehn Jahren in sieben Fällen mehr Schnee als der Januar. Im langjährigen Mittel liegt die Schneehöhe im Februar bei 37 Zentimetern, wobei jener des Jahres 1981 mit 149 Zentimetern an der Spitze lag.

Der Februar in den Jahren 1990 und 2007 liegt mit jeweils drei Zentimeter am unteren Ende. Als schneereichster Tag des Jahres hält sich weiterhin in der Statistik der 24. Februar.

Im Februar plus 19 und minus 20 Grad möglich

Die Februar-Temperaturen lagen im Mittel der vergangenen vier Jahrzehnte bei minus 1,7 Grad, die Einzelwerte erreichten einerseits plus 19 Grad und andererseits minus 20,5 Grad. Die Niederschläge belaufen sich in einem durchschnittlichen Februar auf 149 Liter pro Quadratmeter, doch dieser Wert war nach den ersten drei Februartagen bereits überschritten.

Unterdessen gewinnt die Sonne in den kommenden Wochen schon deutlich an Intensität und bringt in der Monatssumme rund 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter mit Tagesspitzenwerten um vier Kilowattstunden zum Monatsende – was schon die Hälfte eines Hochsommertags ist.