von Stefan Heimpel

Internationales Flair ist seit fünf Jahren im Frühjahr in Furtwangen zu spüren. Dann laden die Studenten der Hochschule aus aller Welt zum international Festival ein. Vor allem viele kulinarische Spezialitäten aus aller Herren Länder kann man hier versuchen. Dazu kommen immer wieder auch Vorführungen der Studenten.

International studieren

Seit vielen Jahren finden in jedem Semester, also zweimal im Jahr, an der Hochschule Furtwangen die International Days statt. Hier geht es um die ausländischen Studenten, die in Furtwangen studieren, und um die Möglichkeiten für die deutschen Studenten, Studienaufenthalte an den Hochschulen in vielen anderen Ländern zu absolvieren. Die internationalen Verbindungen der Hochschule sind umfangreich. Vor allem aber sind fast die Hälfte aller 195 Länder dieser Erde auch an der Furtwanger Hochschule vertreten: hier studieren 920 Studenten aus 94 Ländern.

Gleich mehrfach traten beim international Festival die Studenten aus Indien mit ihren Bollywood-Tänzen auf. Besonders gut kam beim Publikum dabei das indische Farbenspiel an, bei dem während des Tanzes bunte Kreide in die Luft geworfen wurde und für bunte Wolken sorgte. | Bild: Stefan Heimpel

Der Abschluss dieser internationalen Tage ist das International Festival, das früher in der Aula stattfand. Bürgermeister Josef Herdner hatte die Idee, im Frühjahr dieses Festival aus der Aula der Hochschule direkt auf den Robert-Gerwig-Platz zu verlegen – ein voller Erfolg. Auch zum zweiten International Festival im Wintersemester, also im November, ist die Bevölkerung eingeladen, doch dort nutzen nur wenige die Gelegenheit.

Spezialitäten aus Kamerun kommen bei den Besuchern an. | Bild: Stefan Heimpel

Auf dem Robert-Gerwig-Platz ist die Veranstaltung inzwischen bei der Bevölkerung sehr beliebt und wird rege genutzt. Rund um den Platz sind kleine Holzhütten aufgebaut, in denen sich jeweils Studenten aus einem der vielen Länder vorstellen. Neben der eigenen Flagge, Bildern aus der Heimat und oftmals auch weiteren Informationen werden hier vor allem auch die kulinarischen Spezialitäten des jeweiligen Landes präsentiert. Eine solche Vielfalt kann man sonst eigentlich nur auf einer richtigen Weltreise erleben. Das beginnt beim scharfen Essen aus Indien, danach vielleicht ein französisches Crêpe oder tschechischer Apfelstrudel? In diesem Herbst beispielsweise wurde erstmals exotische Pferdemilch aus Kasachstan angeboten oder zwei Studentinnen aus Kamerun haben ihren Tilapia für ihr heimisches Fischgericht direkt aus Afrika gebracht. Das ganze Speisenangebot ist für die Besucher kostenlos, stattdessen wird um eine Spende für die Rehaklinik Katharinenhöhe gebeten.

Spende für Kinder-Rehaklinik

Doch es gehören regelmäßig auch kulturelle Darbietungen zu diesem Festival. Die Studenten freuen sich schon wieder auf das nächste Festival am 16. Mai 2020 auf dem Robert-Gerwig-Platz, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.