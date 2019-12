von Stefan Heimpel

Wenn man aus Richtung Gütenbach kommend in Furtwangen einfährt, sieht man mit Blickrichtung Stadion ein großes neues Gebäude: den neuen städtischen Bauhof. Auf diese Unterkunft für Fahrzeug, Material und auch Mitarbeiter haben die Technischen Dienste der Stadt Furtwangen schon lange gewartet. Offiziell ist die Bezeichnung für dieses Gebäude „Betriebshof der Technischen Dienste der Stadt Furtwangen“, im allgemeinen Sprachgebrauch ist es aber immer noch der städtische Bauhof.

Kostenvorgaben eingehalten

Nach dem Baubeginn im Juli 2018 konnte am 28. September dieses Jahres das neue Gebäude offiziell übergeben und im Rahmen eines Tages der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Kostenrahmen mit etwa 4,3 Millionen Euro weitgehend eingehalten werden konnte.

Belegschaft plant mit

Der Leiter des Betriebshofes, Norbert Wiehl, ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Denn es wurden die Wünsche und Erfordernisse der Technischen Dienste berücksichtigt. Möglich wurde dies nicht zuletzt dadurch, dass sowohl Norbert Wiehl wie auch seine Mitarbeiter bei den Planungen von Anfang an wesentlich beteiligt waren. „Wir sind glücklich, dass wir einen so tollen Betriebshof erhalten haben. Ein besonderer Dank gilt dem Gemeinderat, der das Ganze genehmigt und begleitet hat“, meinte der Betriebsleiter Norbert Wiehl auch im Namen seiner Mitarbeiter.

Hanglage bietet Vorteile

Das Gebäude des neuen Betriebshofs ist sehr funktional gehalten. Durch die Lage am Hang beim Bregstadion hat dieses Gebäude auch zwei Hauptetagen, die jeweils direkt anfahrbar sind. Im unteren Geschoss sind im Wesentlichen die schweren Fahrzeuge wie die Lkws oder die große Schneefräse untergebracht. Hier gibt es dann auch entsprechende Gerätschaften, um Reparaturen und Montagen an den Fahrzeugen durchführen zu können. In der unteren Etage gibt es außerdem eine Werkstatt für die Beton-Spezialisten.

Platz für Schreinerei und Gärtner

In der oberen Etage sind dann verschiedene andere Fahrzeuge, wie beispielsweise der Radlader und Ähnliches, untergebracht. Daneben gibt es auch noch die Schreinerei, die nun deutlich mehr Platz zur Verfügung hat als bisher sowie die Büros und Sozialräume. Auf dem unteren Hof findet man unter anderem Lagerboxen für verschiedene Materialien und eine weitere Halle für den Stadtgärtner.

Der Betriebsleiter der technischen Dienste Norbert Wiehl (rechts) übernahm es am Tag der offenen Tür selbst, zahlreiche Besucher durch das neue Gebäude zu führen. | Bild: Stefan Heimpel

Im Anschluss an die Schlüsselübergabe und Einweihung für den Neubau hatten die Bürger die Gelegenheit, das neue Gebäude kennenzulernen. Der Leiter des Betriebshofes, Norbert Wiehl, führte selbst mehrfach große Besuchergruppen durch das Gebäude. Dabei zeigten sich die Besucher immer wieder beeindruckt, denn viele der Arbeiten werden in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. So konnten dann der Betriebsleiter Norbert Wiehl und die Leiterin der Technischen Dienste, Ayten Sancak, am Ende dieses Tages eine durchweg positive Bilanz ziehen. Denn von allen Seiten gab es Lob für das neue Gebäude wie auch für die Technischen Dienste selbst.