von Stefan Heimpel

Eine kleine Kirchengemeinde veranstaltet ein großes Fest: Zum 20. Mal hat in diesem Sommer die Freie evangelische Gemeinde zum Rutschenfest beim Spielplatz in der Weiherstraße eingeladen. Und jedes Mal waren es Rutschen-Fans jeden Alters, die die 70 Meter lange Rutsche hinabfuhren. Ideal bot sich hier von Anfang an das Gelände beim Spielplatz in der Weiherstraße an, denn der Hang hinter dem Spielplatz zwischen der Eichendorffstraße und der Laulestraße ist unbebaut und hat für ein solches Spektakel das richtige Gefälle.

Viel Arbeit für Mitglieder

Für die Helfer der kleinen Kirchengemeinde bedeutet dies viel Einsatz und Engagement. Das beginnt bereits beim Aufbau am Samstagmorgen, wenn das Festgelände mit den verschiedenen Angeboten hergerichtet wird. Die größte Herausforderung dabei ist natürlich der Aufbau der 70 Meter langen Rutsche. Zur Verfügung gestellt wurde sie einmal mehr von einem Gemeindemitglied der Freien evangelischen Gemeinde Singen, die natürlich auch beim Aufbau half.

Die Rutsche ist ein Vergnügen für Groß und Klein. | Bild: Stefan Heimpel

Den ganzen Tag über war das Fest beim Spielplatz in der Weiherstraße hervorragend besucht und die Angebote wurden intensiv genutzt. Von Jahr zu Jahr wurde das Rutschenfest immer ein wenig ausgebaut. Ein weiterer wichtiger Helfer an diesem Nachmittag war Kurt Schneider aus Hüfingen, der bereits dreimal beim Rutschenfest eine Rollenrutsche zur Verfügung stellte. Erstmals gab es hier auch eine Wasserrutsche, die allerdings noch wenig genutzt wurde, sicherlich hatte kaum jemand entsprechende Bade-Bekleidung dabei.

Rasante Kisten

Die Rollenrutsche selbst aber mit ihren rasanten Kisten war ständig im Betrieb. Gerade auch die jüngeren Besucher des Festes waren mit viel Begeisterung unterwegs. Auch die lange Rutsche den ganzen Berg hinab war immer dicht umlagert, am Einstieg gab es immer wieder kleine Warteschlangen. Und dann wurde teilweise mit recht rasantem Tempo einzeln oder auch zu zweit hinuntergerutscht.

Nächstes Rutschenfest im Juli 2020

Aber diese Rutschen sind nicht das einzige Angebot der Kirchengemeinde für ihre Gäste. Daneben gab es ein breites Bastel-Angebot an mehreren Tischen. Auch das Kinder-Schminken durfte nicht fehlen. Und schließlich sorgten die Mitglieder der Gemeinde auch für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln. Für die kleine Gemeinde mit ihren etwa 20 erwachsenen Mitgliedern, auch Pastor Res Grob war die ganze Zeit im Einsatz, bedeutete dies vollen Einsatz vom Aufbau über die Betreuung bis zur Bewirtung. Und so freuen sich sowohl die Gemeinde wie auch die Besucher bereits auf das 21. Rutschenfest am 11. Juli 2020.